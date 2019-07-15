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Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 сопровождаемый истребителем Tornado F3 Королевских ВВС. Фото обнародовано 24 марта 2010 года.

ФОТО: /AP

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции, сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов", – говорится в сообщении.

Добавляется, что на отдельных этапах их сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

Ранее военные Финляндии сообщили о том, что поднимали свои истребители на перехват российских самолетов.

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