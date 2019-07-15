Эстонский посол: ядерное соглашение с Ираном остается в силе

«Совет обсудил сложившуюся вокруг ядерного соглашения с Ираном ненадежную ситуацию и связанный с ней рост напряжения в районе Персидского залива, - сказала постоянный представитель Эстонии при ЕС Кая Таэль. - Мы должны учитывать, что из-за критичности ситуации неосторожные шаги могут иметь серьезные последствия. Совет единодушно решил, что, несмотря на сигналы об опасном развитии событий, ядерное соглашение с Ираном остается в силе, а предпринятые шаги не являются необратимыми».

На прошедшем в понедельник в Брюсселе заседании совета обслуждали ситуацию в Ираке, ЦАР и Иране, а также развитие событий в связи с ядерным соглашением с Ираном, сообщает BNS.

Совет также оценил обстановку в Ираке после выборов парламента весной 2018 года. По словам Таэль, важно, чтобы стратегия ЕС по Ираку достигла желаемых результатов.