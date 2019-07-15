Пн, 15.07.2019
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Cамолет airBaltic совершил посадку в условиях повышенной безопасности

Lidsabiedrības "airBaltic" jaunās "Bombardier CS300" lidmašīnas tehniskā nakts apkope Starptautiskajā lidostā "Rīga".

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В понедельник, 15 июля, самолет национальной авиакомпании airBaltic произвел посадку в режиме повышенной безопасности в международном аэропорту "Рига", сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.

Самолет airBaltic, вылетевший из Риги в Москву, сообщил о технических проблемах и вернулся в Рижский аэропорт.

Экипаж самолета вскоре после вылета почувствовал нетипичный запах в кабине и в салоне самолета.

В соответствии со стандартными процедурами экипаж принял решение вернуться в Ригу, где самолет сел в условиях повышенной безопасности. Согласно всем требованиям безопасности, самолет в Риге встречали соответствующие службы.

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