Галерея: в Пярну отметили 30-летие идеи "Балтийской цепи"

Сегодняшний сбор состоялся у памятной доски, посвященной "Балтийской цепи" и установленной на стене дома по Айса, 39. Именно здесь 30 лет назад возникла идея людской цепи, тянущейся от Таллинна до Вильнюса.

Пришедших приветствовал вице-мэр Пярну Марко Шорин, участвовавший в той акции 15-летним подростком вместе с родителями. Он вспомнил, как захватывающе было, когда ему доверили держать большой сине-черно-белый флаг, произведенный, по его словам, тайком на текстильной фабрике в Синди. Разговоры за спиной Шорин помнит до сих пор: ребенка мол не посадят.

"Глубокое уважение тем, благодаря кому состоялись те события", - подытожил вице-мэр свое приветствие.

Активист Народного фронта, жительница Пярну Хельга Когер припоминает события тридцатилетней давности как большой клубок эмоций. "Мы не чувствовали страха", - добавила она.

