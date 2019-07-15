Галерея: в Пярну отметили 30-летие идеи "Балтийской цепи"

Cобравшиеся сегодня во второй половине дня в Пярну на улице Айса отметили 30-летнюю годовщину собрания Балтийского совета, в ходе которого родилось совместное решение Народных фронтов трех балтийских стран о проведении 23 августа акции "Балтийская цепь", объединяющей эти три страны, пишет Postimees.
Сегодняшний сбор состоялся у памятной доски, посвященной "Балтийской цепи" и установленной на стене дома по Айса, 39. Именно здесь 30 лет назад возникла идея людской цепи, тянущейся от Таллинна до Вильнюса.
Пришедших приветствовал вице-мэр Пярну Марко Шорин, участвовавший в той акции 15-летним подростком вместе с родителями. Он вспомнил, как захватывающе было, когда ему доверили держать большой сине-черно-белый флаг, произведенный, по его словам, тайком на текстильной фабрике в Синди. Разговоры за спиной Шорин помнит до сих пор: ребенка мол не посадят.
"Глубокое уважение тем, благодаря кому состоялись те события", - подытожил вице-мэр свое приветствие.
Активист Народного фронта, жительница Пярну Хельга Когер припоминает события тридцатилетней давности как большой клубок эмоций. "Мы не чувствовали страха", - добавила она.
23 августа 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной почти в 600 км, таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция, в которой приняли участие до двух миллионов человек, была приурочена к 50-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, целью акции было привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, которые изменили статус стран Прибалтики.