Пн, 15.07.2019
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В США в автокатастрофе погиб знаменитый боксер

Бокс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk/PhanterMedia/Scanpix

Экс-боксер, олимпийский чемпион Пернелл Уитакер скончался в результате автокатастрофы в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США, сообщает в понедельник полиция города.

Трагедия произошла в воскресенье вечером, спортсмена сбил автомобиль и от полученных травм он скончался на месте. Водитель, управлявший автомобилем, остался на месте происшествия и дождался полицию.

Уитакер, которому на момент гибели было 55 лет, в 1984 году получил золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в легкой весовой категории. Также он был серебряным призером Чемпионата мира по боксу 1982 года и победителем Панамериканских игр 1983 года. Перейдя в профессиональный бокс, Уитакер становился чемпионом в четырех весовых категориях.

Карьеру в боксе Уитакер оставил в 2001 году. Его считают одним из сильнейших в истории боксеров, исповедовавших защитный стиль ведения боя.

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