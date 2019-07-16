- Мой ангел, я просто не могу дождаться, когда буду с тобой. Я хочу, чтобы ты уже стала моей женой!

- И я мечтаю, чтобы ты стал моим мужем!

- Ты моя королева, я люблю тебя, Оля.

Именно так вчера днем я стала невестой. Только поздравлять не надо, поскольку демонстрирующий любовь и буквально испепеляющую страсть жених – самый настоящий брачный аферист, который уже умудрился втереться в доверие к другой жительнице Эстонии и выманить у нее крупную сумму денег. Сколько всего одиноких женщин стали его жертвами, остается загадкой. Ясно одно: пришло время вывести профессионального жениха на чистую воду.

«Моя мама, 73-летняя Людмила, познакомилась на сайте знакомств с иностранцем Дэвидом, который говорит, что любит ее и готов приехать в Эстонию, чтобы жениться и купить дом. Он представился военным инженером НАТО, - рассказывает о новом друге по переписке своей матери читатель Андрей. – Наплел ей, что из-за военной секретности не может использовать свои деньги и просит у нее в долг большие суммы: сначала 1000, затем 5000 евро. Делает это под разными предлогами: то у него сын попал в аварию и необходимо лечение, то ему надо оплатить багаж авиакомпании, а так как он натовский военный инженер, все счета у него заморожены».

Андрей отмечает, что мать уже на пенсии, и хотя подрабатывает, денег мало: «Набрала долгов. Родственников не слушает, знакомых тоже, верит только этому мошеннику. Общаются они через приложение WhatsApp».

В распоряжении читателя оказались предположительные личные данные иностранца – его имя и фамилия, адрес и номер телефона. Андрей обратился за помощью к Google и - вот неожиданность: в группе «SOS: черный список женихов» в «ВКонтакте» описывается аналогичная ситуация и указывается номер телефона Дэвида. «Показал маме, говорит, что это не его фото. Он же на ее вопрос об этом форуме со списком мошенников заявил, что телефон корпоративный и его якобы взломали и т.д.», - продолжает читатель.

Впервые Андрей обратил внимание на странное поведение матери несколько месяцев назад, когда она поинтересовалась, как пользоваться интернет-банком. Еще его насторожило то, что мать практически не расстается с телефоном. «А 23 мая 2019 года я решил глянуть в ее телефон, с кем она переписывается. В чате с этим аферистом Дэвидом я увидел копию платежки на 1000 евро», - рассказывает Андрей. По его словам, аппетиты иностранного жениха только росли и он попросил уже 5000 евро. Получить от матери честный ответ, сколько всего за время их знакомства было перечислено Дэвиду, сыну не удалось. Минимум 6000 евро, но, возможно, Людмила чего-то не договаривает.

Встревоженный сын позвонил в полицию, но разговор со стражами порядка ни к чему не привел: «Сказали, что это не в их юрисдикции, а на вопрос, что делать, порекомендовали поговорить с мамой или подать в суд, чтобы ограничить ее в правах. Но это же моя мама, я не могу так с ней поступить!»

Андрей консультировался и с юристом, который посоветовал все же написать заявление в полицию о правонарушении «Отъем денег обманным путем – мошенничество». «Также я писал в службу поддержки WhatsApp, на что получил ответ, что они рассмотрят мою заявку и поступят по своему усмотрению. Пожалуйста, помогите остановить этого афериста или подскажите, как убедить маму не слать ему деньги. Очень на вас надеюсь!» - обратился в редакцию Rus.Postimees сын Людмилы.

Просьба читателя заставила серьезно задуматься: как сделать, чтобы не просто прокукарекать о проблеме, о которой писали уже миллион раз, а действительно помочь человеку? Поскольку предполагаемые имя и фамилия жениха известны, в полицию был отправлен запрос относительно того, не поступало ли жалоб на этого человека.

Однако, как оказалось, David Lorenz теряется на просторах интернета так же легко, как иголка в стоге сена. Как справедливо заметила лейтенант полиции коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак, на сайтах знакомств, как правило, не принимаются меры, чтобы исключить возможность регистрации пользователя не под своими личными данными.

«Например, никто не входит в учетную запись сайта знакомств с помощью своей ИД-карты, mobiil-ID или банковской ссылки, чтобы была уверенность, что человек на самом деле тот, за кого себя выдает. Поэтому нет никаких оснований полагать, что в этом аккаунте мошенник указывает свои настоящие данные, - объяснила она. – Зачастую используются данные военных или работающих в районе стихийного бедствия врачей. В случае известных и высокопоставленных генералов это не очень легко, так как информация о них есть в Wikipedia, но, как правило, мошенники просто берут найденные в Facebook фотографии военных и придумывают к ним имена».

По ее словам, отчасти в этом просматривается желание мошенника показать себя более яркой личностью, чем есть на самом деле, но вместе с тем это позволяет горе-жениху рассказывать жалостливые истории, почему ему так сильно нужна финансовая помощь: «Например, Силы обороны не выплатили зарплату за несколько лет или он еще находится в миссии, а дома остался несовершеннолетний ребенок, который из-за тяжелой болезни попал в больницу и которому необходимо помочь удаленно. Истории разные, вплоть до того, что военный уже отправяет свои вещи из зоны миссии в Эстонию, но они якобы попадают на спецпроверку таможни, и владельцу нужно заплатить, чтобы отправить их дальше. И тогда он обращается за помощью к своей женщине из Эстонии».

Как отметила Маарья Пунак, таких страниц, предупреждающих об интернет-мошенниках, в интернете много. Другое дело, что полиция не может на них ссылаться – это создало бы ложное впечатление, что если кого-то нет в списке, значит, речь точно идет о честном человеке. «Мы также не ведем отдельный журнал иностранных мошенников в полицейской системе, поэтому не можем сказать, использовались ли данные человека, представившегося как David Lorenz, в ситуациях с другими женщинами. Исключать этого нельзя. Скорее всего, он общался с другими жительницами Эстонии, просто в их случае до отправления денег дело не доходило, и эта информация не попала в полицию», - объяснила она.

Мягко стелет, да жестко спать

Вернувшись к первоначальному вопросу - как помочь читателю? - мы решили выйти на связь с самим Дэвидом. Согласно придуманной дорогой редакцией легенде, когда-то я тоже общалась с ним на сайте знакомств, но судьба-злодейка нас развела. Вбиваю в WhatsApp номер телефона своего суженого и, о чудо, он в сети!

- Привет! Как дела? Помнишь меня?

- Привет, ангел, приятно, что ты здесь. Я очень честный человек, и общался со многими женщинами, но я не помню тебя. Пожалуйста, расскажи мне о себе.

- Правда не помнишь? Даже как-то обидно...

Отправляю свою настоящую фотографию. Играть так играть!

Цветы, улыбка, глаза в небо - и мечтательный образ готов! ФОТО: Частный архив

Дэвид мучительно пытается меня вспомнить. Естественно, исключительно с этой целью интересуется, чем я зарабатываю на жизнь и есть ли дети. Отвечаю, что имею небольшой бизнес, а вот деток пока нет.

Еще большее оживление по ту сторону: получаю его фотографию и уточняющий вопрос о характере моего бизнеса.

Дэвид - он же военный инженер НАТО, он же спасатель из Ирака. ФОТО: Частный архив

Всей редакцией судорожно при кидываем варианты, что за бизнес это мог бы быть. Салон красоты? Кондитерская? Кафе? Да, отлично, пусть я буду владелицей маленького кафе где-нибудь в Ласнамяэ! Дэвид пока еще осторожничает и спрашивает, что я помню о нем. Впрочем, дальнейшей перепиской предлагаю насладиться в скриншотах.

ФОТО: Частный архив

ФОТО: Частный архив

ФОТО: Частный архив

ФОТО: Частный архив

Рабочий день заканчивается, а переписка с седовласым красавцем продолжается. Спустя несколько часов мы уже обсуждаем нашу будущую совместную жизнь, планируем детей.

- Я всегда говорил тебе, что мне нужна женщина, чтобы быть с ней навсегда, я хочу почувствовать вкус настоящей любви. Если ты подходящая для меня женщина, я буду с тобой навсегда. У меня есть сын, он подросток, ему 13 лет, и я хочу подарить ему еще одну забавную маму. Я также буду рад иметь детей с тобой.

- Как здорово! Как зовут твоего сына и где он живет?

- Имя моего сына – Денис, он учится в Штатах.

Шах и мат: за день я обрела и любимого, и пасынка! Из переписки выясняется, что Денис учится в школе-интернате в США, а его мать, то есть бывшая жена Дэвида, умерла от рака. Бедный мальчик, не дай бог никому такой судьбы! Он там совершенно один!

ФОТО: Частный архив

Если убрать иронию и посмотреть на ситуацию с точки зрения психологии, мошенник попытался подцепить меня сразу на два крючка – на любовь и на сострадание. Подробнее об этом порталу Rus.Postimees рассказала психолог Светлана Нефедкина: «Брачные аферисты знакомятся в социальных сетях или на сайтах знакомств, и женщины попадаются, так как их начинают буквально окутывать вниманием, комплиментами, надеждами на счастье с кольцом на руке. Или же давят на сострадание, объявляя себя, например, вдовцами, ужасно одинокими и несчастными или страдающими серьезной болезнью. Еще вариант: мужчины "сильных профессий", которые пишут, что они капитаны, военные, летчики и т.п. Таким женщины больше верят, поэтому часто мошенники заявляют себя таким образом, чтобы войти в доверие».

«Встреча, которую обещает аферист, как правило, постоянно откладывается по каким-то причинам. Есть женщины, которые верят тому, что им пишут, несмотря на то, что ни разу не встречались с этим человеком и не имели возможности реально оценить ситуацию. Часто бывает, что эти женщины и не хотят заглядывать в реальность, так как так устали от одиночества, хотят любви и семейного гнезда, и поэтому любая капелька надежды для них – уже счастье, - продолжила она. – К сожалению, в большинстве случаях женщины обманывают себя. Ведь как на самом деле строятся здоровые отношения? Постепенно, шаг за шагом. Доверие тоже формируется постепенно, когда мужчина подкрепляет свои слова и намерения действиями. В таких же случаях – часто это просто слова.

Маарья Пунак отметила, что первостепенная цель мошенников – установить доверие, поэтому в большинстве случаев с жертвой общаются месяц или даже больше и только тогда просят деньги. «У них есть время, так как чем больше доверия или чем крепче привязанность к мужчине, тем большие суммы денег женщины готовы отправлять своим возлюбленным», - пояснила она.

Интересно, что направленные на мужчин мошеннические схемы работают иначе. «Часто у мужчин просят деньги практически сразу после первого разговора, так как женщина на Украине или в России обещает сегодня-завтра купить билет и прилететь в Эстонию. Такими образом, эти суммы остаются в диапазоне 500-1000 евро. В случае направленных на женщин мошеннических схем суммы составляют десятки тысяч евро, которые за год или за пару лет по частям отправляют мошенникам», - рассказывает сотрудница полиции.

Последующие дни наша переписка с Дэвидом такая же активная. Особенно трогателен он по утрам:

ФОТО: Частный архив

ФОТО: Частный архив

Я же радую его рассказами о грядущей проверке санэпидемстанции в кафе, об отнимающей много времени работе с документами, а также о переговорах с поставщиками.

Порой геройство «моего спасателя» не знает границ!

ФОТО: Частный архив

Только представьте, как сильно нужно любить меня, чтобы, находясь в глубокой части куста (!) и укрываясь от атакующих террористов, рисковать жизнью и строчить сообщения! И что еще более поразительно - в этой густой растительности, в этих кущах даже есть интернет. Потрясающе!

Позже стало известно, что примерно в это же время у Людмилы и Дэвида состоялся видеозвонок. Не удивлюсь, что герой-любовник выходил на связь из той же глубокой части куста… Кроме того, Дэвид прислал матери обратившегося в нашу редакцию читателя свою фотографию. Сравните ее с той, что была отправлена мне. У кого-то еще есть сомнения, что военный инженер НАТО и спасатель из Ирака – это один и тот же человек?

Дэвид. ФОТО: Частный архив

Стоит отметить, что брачные аферисты редко идут на видеозвонки, но здесь это, скорее, дополнительный крючок, чтобы сильнее привязать к себе жертву. Маарья Пунак, которая работала веб-констеблем и общалась как с потерпевшими, так и с их родственниками, подтверждает это. «В моей практике чаще всего мошенник отказывался от видео, утверждал, что это невозможно. В одном случае действительно на экране предстал человек с фотографий, который, однако, удивительным образом смог на время звонка удалиться из зоны военных действий в интернет-кафе. Были и другие детали, которые позволяли удостовериться, что собеседник находится не там, где рассказывает. Так близкие могли убедить женщин, что их поклонник врет о своей работе и деятельности, а также о стране, в которой находится», - вспоминает Пунак.

По ее словам, для таких схем характерен также обмен фотографиями в полуобнаженном виде или сообщениями сексуального характера. «Если женщина больше не готова отправлять деньги, дальнейшая беседа может перерасти в шантаж. То есть тогда мошенник требует деньги за то, что не станет обнародовать в социальных сетях снимки и сообщения. Поскольку чаще всего речь идет о мошенниках из африканских стран, полиции сложно, а то и вовсе невозможно, выйти на их цифровые следы. Кроме того, нет оснований полагать, что компенсация нанесенного ущерба в данном случае будет реальной», - рассказала она.

Невеста на сутки

Через пять дней, 15 июля, моя переписка с Дэвидом достигла кульминации – он признался в любви и сделал предложение. Со вчерашнего дня я - невеста, а он - жених.

ФОТО: Частный архив

ФОТО: Частный архив

Да, денег он у меня не попросил, этого шага нужно ждать не меньше месяца, но и без этого уже достаточно доказательств, что иностранец обманывает Людмилу, нагло пользуется ее добротой и расположением. Он не верен ей, также как и мне и еще десяткам, если не сотням барышень.

Чем помочь?

По словам старшего юриста Виталия Деникина из юридического бюро «Виталий Деникин», что касается уголовного дела, то здесь крайне сложно углядеть состав преступления, поскольку Людмила отдает деньги добровольно и неизвестно, какое имущественное положение у возлюбленного. «Это и неважно, поскольку он находится в другой стране и процессуально осуществить действия крайне сложно Скорее всего, за компьютером сидит не тот человек, с карточки которого впоследствии снимаются деньги. Это отлаженная мошенническая схема», - подчеркнул специалист.

«Если рассматривать сложившуюся ситуацию со стороны сына и имеется странное поведение матери, в том числе и при принятии решений, которые могут ей повредить, есть возможность взвесить вариант установления опеки и возможных ограничений для осуществления сделок со стороны матери. Хотя бы для отчуждения недвижимого имущества, иначе человек может предпринять действия с продажей или обременением своего жилья. Для этого достаточно обратиться с заявлением в суд, - продолжил Виталий Деникин. – Однако все будет зависеть от экспертизы, которую суд и назначит. Возможно, что она в здравом уме и принимает решения осознанно. С другой стороны, не исключено, что обращение в суд и привлечение специалистов заставит человека задуматься».

«Если опека будет установлена, можно, конечно, в теории попытаться возбудить уголовное дело, но с большой вероятностью это будут только расходы на юридическую помощь и благоприятный исход увидеть в этой ситуации крайне сложно», - предупредил юрист.

«Сложность еще и в том, что сами жертвы зачастую находятся как будто под гипнозом, не верят в то, что их обманывают и используют. Уверена, что в этих случаях женщинам обязательно нужна помощь психотерапевта, - подчеркивает психолог Светлана Нефедкина. Ведь все случилось не просто так. Зачастую именно одиночество, долгое, хроническое, отсутствие необходимой толики внимания со стороны близких, отсутствие чувства собственной значимости, низкая самооценка, ощущение пустоты, которую хочется чем-то заполнить, приводит к тому, что женщины попадаются в сети мошенников».

По ее словам, работа с терапевтом может быть достаточно длительной и включать в себя также работу с родственниками. «Ближайшему окружению женщин, попавших в такую беду, можно рекомендовать чаще проявлять внимание и участие, мотивировать и поддерживать их социальную жизнь, находить возможности для общения, создавать такие условия, чтобы эмоциональная жизнь этих женщин становилась богаче. Также важно находить какие-то полезные и важные дела для них, это дает возможность повышать чувство собственной значимости, ощущать себя полезными, важными для родных. Другими словами, важно оказывать много поддержки, особенно в период лечения», - заключила психолог.