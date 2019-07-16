Глава НАТО предостерег от шпионажа за странами альянса

"Мы видим активизацию усилий других стран по шпионажу за союзниками НАТО", - сказал Столтенберг в понедельник, 15 июля, на пресс-конференции вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам главы НАТО, руководство альянса создало новое разведывательное подразделение, нацеленное на улучшение обмена информацией между организациями и повысить их способность реагировать на киберугрозы, пишет DW.com. "Частично речь идет о промышленном шпионаже, с которым сталкивается гражданская разведка, но, конечно же, могут быть затронуты и наши вооруженные силы, а также военная разведка", - сказал Столтенберг. Он добавил, что в НАТО к этому относятся очень серьезно.

Кроме того, Столтенберг полагает, что хотя союзники НАТО усилили свою кибербезопасность, лучшая гарантия от возможного вмешательства в предстоящие выборы в Канаде, включая российские гибридные атаки, - свободная и независимая пресса, способная понять и раскрыть попытки распространения дезинформации. "Нам нужны критически настроенные журналисты, которые задают сложные вопросы, проверяют свои источники, и это лучший способ защитить свободные и открытые демократические процессы", - заявил Столтенберг.