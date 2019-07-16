"Ювентус" сумел переманить голландского суперталанта с помощью Криштиану Роналду

Стороны договорились о сумме компенсации за игрока. «Аякс» получит 75 миллионов евро за Де Лигта. Сам игрок в ближайшее время пройдет медобследование.

8 июля сообщалось, что Де Лигт принял решение продолжить карьеру в туринском клубе. Претендентами на футболиста также были «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

10 июня 19-летний голландец рассказал о разговоре с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду во время финального матча Лиги Наций. По словам Де Лигта, португалец уговаривал его выбрать туринский клуб.