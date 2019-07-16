Убийцу пожилой нарвитянки-инвалида не освободили досрочно

По оценке как Вируского уездного, так и Тартуского окружного суда, досрочное освобождение Маслова (26) из тюрьмы задело бы чувство справедливости в обществе и противоречило бы принципам и целям наказания, пишет rus.err.ee.

В декабре 2012 года суд приговорил на тот момент 19-летнего Маслова к 12 годам, 5 месяцам и 21 дню лишения свободы; Семенова приговорили к 6 годам лишения свободы, а осенью 2015 года он вышел на свободу досрочно.

Его признали виновным по нескольким статьям, но ключевым в деле был эпизод, касавшийся ограбления 1 апреля квартиры на улице Тиймани в Нарве, когда Маслов, находясь в предварительном сговоре со своим знакомым Станиславом Семеновым (ему тогда было всего 18), решил ограбить женщину 1931 года рождения, занимавшуюся, по данным налетчиков, продажей контрабандных сигарет и спиртного.

Маслов позвонил в квартиру под видом покупателя, а когда ему открыли дверь, напал на хозяйку: сначала бил ее ногами, а затем обмотал ее нос и рот шерстяным носком, закрепив его клейкой лентой, в результате чего она скончалась от удушья.