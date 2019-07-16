На Тур де Франс подозревают масштабное использование нового вида допинга

Предполагается, что новый допинговый препарат "Айкар", способствующий наращиванию мышечной массы и сжиганию жира, широко применяется на многдневной велогонке Тур де Франс. Допинговые агентства получили такие сведения от ведущих фигур международного велоспорта, передает Postimees.
Обнаружение "Айкара" затрудняет тот факт, что компоненты допинга также являются продуктами биохимических процессов организма. Это увеличивает количество красных кровяных телец и способствует быстрому сжиганию жира и углеводов. Ходят слухи, что одна из команд на Тур де Франс добавляет допинг в напитки спортсменов, причем сами спортсмены могут и не знать об этом. Однако, как сообщают СМИ, в ВАДА обеспокоены появлением нового вида допинга и попросили одну из лабораторий ускорить исследования "Айкара".
Препарат и сейчас можно заказать в интернете по цене в 70 евро за пять килограмм порошка.
Эксперт по допингу Доуи де Бур рассказал, что использование данного препарата можно отследить по биологическому паспоту спортсмена, но из-за того, что препарат близок естественным биологическим процессам организма, это сделать сложно.
Однако сам "Айкар" еще не является распространенным допингом, еще неизвестны его окончательное влияние на организм спорстмена и побочные действия.