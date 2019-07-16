На Тур де Франс подозревают масштабное использование нового вида допинга

Обнаружение "Айкара" затрудняет тот факт, что компоненты допинга также являются продуктами биохимических процессов организма. Это увеличивает количество красных кровяных телец и способствует быстрому сжиганию жира и углеводов. Ходят слухи, что одна из команд на Тур де Франс добавляет допинг в напитки спортсменов, причем сами спортсмены могут и не знать об этом. Однако, как сообщают СМИ, в ВАДА обеспокоены появлением нового вида допинга и попросили одну из лабораторий ускорить исследования "Айкара".

Препарат и сейчас можно заказать в интернете по цене в 70 евро за пять килограмм порошка.

Эксперт по допингу Доуи де Бур рассказал, что использование данного препарата можно отследить по биологическому паспоту спортсмена, но из-за того, что препарат близок естественным биологическим процессам организма, это сделать сложно.