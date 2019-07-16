Вт, 16.07.2019
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Командующим ВВС Эстонии станет Рауно Сирк

Rauno Sirk

ФОТО: Kaitseministeeerium

Новым командующим ВВС Эстонии вместо полковника Рийво Валге станет полковник Рауно Сирк.

Соответствующий указ во вторник, 16 июля, подписал министр обороны Юри Луйк, сообщает rus.err.ee.

В течение последних трех лет полковник Рауно Сирк был директором Центра оборонных инвестиций, а ранее он был командиром авиабазы ​​Эмари, начальником штаба ВВС и заместителем военного представителя Эстонии в штаб-квартире НАТО.

Согласно еще одному указу Луйка, новым командующим силами специального назначения вместо полковника Рихо Юхтеги станет подполковник Маргус Куул.

Рихо Юхтеги 19 июля возглавит Кайтеслийт, а Рийво Валге перейдет на работу в академию Сил обороны.

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