Командующим ВВС Эстонии станет Рауно Сирк

Новым командующим ВВС Эстонии вместо полковника Рийво Валге станет полковник Рауно Сирк.
Соответствующий указ во вторник, 16 июля, подписал министр обороны Юри Луйк, сообщает rus.err.ee.
В течение последних трех лет полковник Рауно Сирк был директором Центра оборонных инвестиций, а ранее он был командиром авиабазы Эмари, начальником штаба ВВС и заместителем военного представителя Эстонии в штаб-квартире НАТО.
Согласно еще одному указу Луйка, новым командующим силами специального назначения вместо полковника Рихо Юхтеги станет подполковник Маргус Куул.
Рихо Юхтеги 19 июля возглавит Кайтеслийт, а Рийво Валге перейдет на работу в академию Сил обороны.