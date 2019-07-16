Раскрыты масштабы самой страшной эпидемии в истории человечества

Исследователи реконструировали восемь геномов чумной палочки Yersinia pestis, которая является возбудителем бубонной чумы. ДНК патогенного микроорганизма была извлечена из образцов человеческих останков, собранных на территории современной Франции, Германии, Испании и Великобритании, пишет lenta.ru. Результаты анализа подтвердили, что инфекция, охватившая страны Средиземноморья во время во время правления византийского императора Юстиниана I, была именно чумой.

По словам ученых, обнаружение возбудителя чумы в Испании и во Франции показало, что болезнь действительно охватила прибрежные регионы, где она была особенно свирепой. При этом в течение двух веков, в течение которых пандемия охватила весь цивилизованный мир, существовало множество различных штаммов бактерии. У более поздних геномов отсутствовали несколько генов, которые способствуют вирулентности — способности инфекционного агента заражать организм хозяина. Таким образом, чумная палочка эволюционировала, становилась менее смертельной для людей, что способствовало большему ее распространению.