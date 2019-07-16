Медицинские работники были пьяны: организатор фестиваля считает, что в этом нет ничего страшного

Как и многие другие гостья фестиваля Камала Лепик узнала о случившемся позже - в субботу – из СМИ.

«Мы были там впятером и обсуждали между собой, что не видели за все время фестиваля ни одного медицинского работников, как это было обычным, например, на фольклорном фестивале в Вильянди. Там они перемещаются по всей территории», - рассказала Лепик.

По ее оценке, зона фестиваля была сравнительно больше и хуже освещена.

«Какой-нибудь нуждающийся в помощи мог долгое время пролежать где-то под деревом-в кустах, прежде чем его вообще заметили бы. Поэтому мы и удивлялись, что не заметили ни одного медицинского работника, поскольку обычно их всегда видно».

В то же время, Лепик и ее друзья не заметили и никого, кому потребовалась бы медицинская помощь, и кому ее не оказали.

«Но факторов риска там, конечно, много. Мероприятие же проходило на берегу моря, люди употребляли алкоголь, светило жаркое солнце», - сказала она.

До решительного телефонного звонка начальника службы безопасности фестиваля Центр тревоги получили из медпункта мероприятия два вызова. В пятницу, в 23.48, бригада скорой помощи, выделенная фестивалю, нуждалась в подмоге для оказания помощи предположительно употреблявшей наркотики 27-летней женщине. Через пару часов из медпункта позвонили снова и попросили о помощи для 17-летней сильно пьяной девушки. Третий звонок поступил уже от охраны, но теперь он касался пьяных медицинских работников.

«Насколько мне известно, такое произошло впервые», - сказал пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент.

Руководитель Ляэнеского центра Центра тревоги Кюллике Узюкин настроена более критически: «Покупая билет на мероприятие, каждый посетитель доверяет свое здоровье и безопасность под опеку организаторов. Заслуживает крайнего сожаления, что так произошло, и я надеюсь, что все участники событий сделают из этого необходимые выводы».

Паап Успенский. ФОТО: Saarte Hääl

Какие выводы сделают употреблявшие алкоголь медики и надеявшиеся на них организаторы, сказать сложно. Главный организатор фестиваля Паап Успенский не захотел объяснять случившееся ни в субботу, когда история стала достоянием общественности, ни в течение вчерашнего дня. Он просто не ответил на вопросы Postimees.

«У меня много важных дел. Это вообще не приоритет. Это – прошлое, фестиваль закончился, все в порядке. Мы можем поговорить об этом и через неделю», - ответил Успенский вчера Postimees.

Как и журналисты, вчера выйти на след организаторов и якобы пьяных медицинских работников пытался и Департамент здоровья. По словам главного специалиста отдела неотложной помощи учреждения Калева Пахла, Департамент здоровья свяжется с организатором мероприятия, чтобы выяснить, кто оказывал на мероприятии услугу медицинской помощи, и было ли у него на это право.

«Если есть основание считать, что оказанная услуга была некачественной или опасной, будет начато расследование», - ответил Пахла. Он подчеркнул, что медицинский работник не может быть пьяным во время исполнения служебных обязанностей.

Каким же требованиям должна отвечать медицинская помощь на общественных мероприятиях? Департамент здоровья признал, что конкретных требований нет.

«Организатор должен исходить из анализа рисков и согласно ним обеспечить на месте медицинскую помощь», - отметил Пахла.

В плане безопасности, направленном волости Сааремаа организаторами фестиваля I Land Sound, написано, что на фестивале будет открыт пункт первой помощи. В случае возникновения необходимости советовали обращаться туда, или в скорую помощь Ориссааре.