Во вторник Таллинн посещает более 5000 круизных туристов

Во вторник Таллинн посещают три круизных лайнера, знакомиться с эстонской столицей прибывают почти 5175 круизных туристов.
В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Marina под флагом Маршалловых островов, на его борту до 1100 пассажиров, судно покинет Таллинн в 17 часов.
В 9 часов утра прибыло также Norwegian Getaway с 3700 пассажирами на борту, судно покинет Таллинн в 16.30.
В 12 в Таллинн придет круизное судно Deutschland, оно доставит до 375 туристов и покинет порт в 20 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.