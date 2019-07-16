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Во вторник Таллинн посещает более 5000 круизных туристов

14.05.2018, Tallinn "Norwegian Breakaway" kruiisilaev Tallinnas. "Norwegian Breakaway" cruise ship in Tallinn, Foto: Konstantin Sednev / Eesti Meedia

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Во вторник Таллинн посещают три круизных лайнера, знакомиться с эстонской столицей прибывают почти 5175 круизных туристов.

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Marina под флагом Маршалловых островов, на его борту до 1100 пассажиров, судно покинет Таллинн в 17 часов.

В 9 часов утра прибыло также Norwegian Getaway с 3700 пассажирами на борту, судно покинет Таллинн в 16.30.

В 12 в Таллинн придет круизное судно Deutschland, оно доставит до 375 туристов и покинет порт в 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.

В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.

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