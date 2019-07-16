Во вторник Таллинн посещает более 5000 круизных туристов

В 9 часов утра в порт Ванасадам прибыл круизный лайнер Marina под флагом Маршалловых островов, на его борту до 1100 пассажиров, судно покинет Таллинн в 17 часов.

В 9 часов утра прибыло также Norwegian Getaway с 3700 пассажирами на борту, судно покинет Таллинн в 16.30.

В 12 в Таллинн придет круизное судно Deutschland, оно доставит до 375 туристов и покинет порт в 20 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.