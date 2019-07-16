Владимир Зеленский сменит послов Украины в 12 странах

Так, заканчивается командировка в Вашингтон для посла Украины в США Валерия Чалого, одновременно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов, говорится в заявлении, пишет DW.com. В каких еще странах будут новые послы Украины, в документе не уточняется.