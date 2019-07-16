Вт, 16.07.2019
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Владимир Зеленский сменит послов Украины в 12 странах

Владимир Зеленский.

ФОТО: Arkhip Vereshchagin / Arkhip Vereshchagin/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский обновит дипломатический корпус страны. "Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру", - сообщил офис главы украинского государства вечером в понедельник, 15 июля.

Так, заканчивается командировка в Вашингтон для посла Украины в США Валерия Чалого, одновременно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов, говорится в заявлении, пишет DW.com. В каких еще странах будут новые послы Украины, в документе не уточняется.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. Выступая с первым обращением к согражданам, он объявил о роспуске Верховной рады. Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля. Кроме того, Зеленский проводит кадровое обновление в различных сферах государственного управления.

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