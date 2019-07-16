Сможет ли одна маленькая деталь поднять стоимость недвижимости?

Чтобы увеличить стоимость объекта, достаточно одной или двух крошечных деталей. Покупателя можно привлечь способом, о котором вы даже не подозреваете! Поставьте на кухонный подоконник горшочки и ящички с пряными травами.

Это, по мнению источника информации southernliving.com, создаст у потенциального покупателя ощущение безопасности и домашнего уюта, а также повлияет на подсознание будущего домовладельца, побуждая его открыть свой кошелек немного шире и совершить более дорогостоящую покупку, чем он планировал.