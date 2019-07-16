Вт, 16.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
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Сможет ли одна маленькая деталь поднять стоимость недвижимости?

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Выставляя на продажу свое жилье, люди часто пытаются с помощью инвестиций повысить его стоимость. Но порой они тратят слишком много, а толку от этого бывает мало, пишет Kodustiil.

Чтобы увеличить стоимость объекта, достаточно одной или двух крошечных деталей. Покупателя можно привлечь способом, о котором вы даже не подозреваете! Поставьте на кухонный подоконник горшочки и ящички с пряными травами.

Это, по мнению источника информации  southernliving.com, создаст у потенциального покупателя  ощущение безопасности и домашнего уюта, а также повлияет на подсознание будущего домовладельца, побуждая его открыть свой кошелек немного шире и совершить более дорогостоящую покупку, чем он планировал.

От редакции: а что делать, если у потенциального покупателя аллергия на какое-то пряное растение или он, например, просто не выносит запаха розмарина?

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