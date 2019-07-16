Baltic Shuttle хочет открыть автобусную линию Таллинн - Киев

Автобусное предприятие Baltic Shuttle, обслуживающее линию Таллинн - Санкт-Петербург, уже этим летом может открыть новое направление из эстонской столицы в Киев.
В настоящее время вопрос об открытии линии по маршруту Таллинн-Пярну-Вильнюс-Киев находится на согласовании с компетентными органами. «Сейчас ждем разрешительных документов на транзитное пересечение Латвии и Белоруссии», - рассказал порталу Rus.ERR член правления Baltic Shuttle Игорь Пащук, который надеется, что новую линию удастся открыть еще этим летом.
По первоначальным планам, автобус из Таллинна в Киев будет ходить три раза в неделю, но затем число рейсов может измениться. Стоимость билета в одном направлении составит 55-60 евро.