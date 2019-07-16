Baltic Shuttle хочет открыть автобусную линию Таллинн - Киев

В настоящее время вопрос об открытии линии по маршруту Таллинн-Пярну-Вильнюс-Киев находится на согласовании с компетентными органами. «Сейчас ждем разрешительных документов на транзитное пересечение Латвии и Белоруссии», - рассказал порталу Rus.ERR член правления Baltic Shuttle Игорь Пащук, который надеется, что новую линию удастся открыть еще этим летом.