Президент Федерации биатлона Латвии подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Байба Брока вместе с двумя другими подозреваемыми была задержана Латвийским бюро противодействия коррупции в прошлый понедельник. Броку и ее сообщников подозревают в принятии взятки в сумме более че 20 000 евро. Броку обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, поскольку Брока использовала свой пост в интересах определенных фирм. По данным латвийских СМИ деньги были переведены на счета Латвийской биатлонной федерации в качестве "пожертвований".