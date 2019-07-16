Вт, 16.07.2019
Мы очень много слышали о том, как репутации Эстонии навредило участие EKRE в коалиции. Это полная ерунда по сравнению с тем, что сделало Эстонии отмывание денег. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Президент Федерации биатлона Латвии подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Президент Федерации биатлона Латвии подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Кандидат на пост президента IBU ,бывший министр юстиции Латвии Байба Брока

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Бывшая министр юстиции Латвии, ныне возглавляющая Федерацию биатлона Латвии, Байба Брока задержана латвийскими правоохранительными органами по подозрении в получении взятки в особо крупном размере, передает Postimees.

Байба Брока вместе с двумя другими подозреваемыми была задержана Латвийским бюро противодействия коррупции в прошлый понедельник. Броку и ее сообщников подозревают в принятии взятки в сумме более че 20 000 евро. Броку обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, поскольку Брока использовала свой пост в интересах определенных фирм. По данным латвийских СМИ деньги были переведены на счета Латвийской биатлонной федерации в качестве "пожертвований".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ