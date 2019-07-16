Фото: последний пустырь около отеля Hilton наконец застроен

По словам руководителя 1Partner Advisory Эркки Ээремаа, здание на Якобсони, 13 построено в уникальном месте, а также имеет привлекательный современный фасад в скандинавском стиле: «Несмотря на то, что строительство еще не завершено, непроданными остались всего несколько квартир».

ФОТО: 1Partner Advisory

По традиции, девелоперы устроили для строителей праздник стропил, апогеем которого стал спуск венка, заранее установленного на самой высокой точке здания.

ФОТО: 1Partner Advisory

Многоквартирный дом на Якобсони, 13 будет готов в конце этого года. В цокольном этаже разместится гараж, на первом будут располагаться бизнес-площади. Всего в доме 35 квартир с балконами.

ФОТО: 1Partner Advisory