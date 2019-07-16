Фото: последний пустырь около отеля Hilton наконец застроен

На крыше нового дома рядом с отелем Hilton состоялся праздник стропил: шестиэтажный жилой дом будет окончательно готов в конце года, а сейчас его высота достигла максимума, и с этим событием застройщики традиционно поздравляют строителей.
По словам руководителя 1Partner Advisory Эркки Ээремаа, здание на Якобсони, 13 построено в уникальном месте, а также имеет привлекательный современный фасад в скандинавском стиле: «Несмотря на то, что строительство еще не завершено, непроданными остались всего несколько квартир».
По традиции, девелоперы устроили для строителей праздник стропил, апогеем которого стал спуск венка, заранее установленного на самой высокой точке здания.
Многоквартирный дом на Якобсони, 13 будет готов в конце этого года. В цокольном этаже разместится гараж, на первом будут располагаться бизнес-площади. Всего в доме 35 квартир с балконами.
Здание спроектировано архитектурным бюро Korrus, дизайн внутренних помещений разработан лауреатом премии Союза архитекторов внутренних пространств 2018 года Кярт Тяхема. Девелопер проекта – принадлежащая 1Partner grupp фирма 1Partner Advisory.