Вт, 16.07.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Фото: последний пустырь около отеля Hilton наконец застроен

ФОТО: 1Partner Advisory

На крыше нового дома рядом с отелем Hilton состоялся праздник стропил: шестиэтажный жилой дом будет окончательно готов в конце года, а сейчас его высота достигла максимума, и с этим событием застройщики традиционно поздравляют строителей.

По словам руководителя 1Partner Advisory Эркки Ээремаа, здание на Якобсони, 13 построено в уникальном месте, а также имеет привлекательный современный фасад в скандинавском стиле: «Несмотря на то, что строительство еще не завершено, непроданными остались всего несколько квартир».

ФОТО: 1Partner Advisory

По традиции, девелоперы устроили для строителей праздник стропил, апогеем которого стал спуск венка, заранее установленного на самой высокой точке здания.

ФОТО: 1Partner Advisory

Многоквартирный дом на Якобсони, 13 будет готов в конце этого года. В цокольном этаже разместится гараж, на первом будут располагаться бизнес-площади. Всего в доме 35 квартир с балконами.

ФОТО: 1Partner Advisory

Здание спроектировано архитектурным бюро Korrus, дизайн внутренних помещений разработан лауреатом премии Союза архитекторов внутренних пространств 2018 года Кярт Тяхема. Девелопер проекта – принадлежащая 1Partner grupp фирма 1Partner Advisory.

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