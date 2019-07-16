При поддержке государства будут построены энергоэффективные дома призрения

«Для нас важно, чтобы люди могли достойно и безопасно жить на протяжении всей жизни и даже во время проживания в доме призрения. Качество услуг общего ухода по-прежнему под вниманием. Для министерства приоритетным направлением является развитие услуг, которые поддерживают самостоятельное проживание дома, однако совершенно ясно, что без дополнительных инвестиций в институциональный уход невозможно целиком развиваться», – сказал вице-канцлер социальной сферы Министерства социальных дел Райт Куузе.

На реновацию зданий было подано 13 ходатайств и на строительство новых зданий – 12. В зависимости от финансовых возможностей местных самоуправлений максимальное пособие на реконструкцию дома призрения составило 472 500 евро и на строительство нового дома призрения было выделено 700 тысяч евро. Всего на эти нужды предусмотрено около 9,5 миллионов евро. Для строительства нового дома призрения местному самоуправлению необходимо продать или снести здание по меньшей мере с такой же площадью и максимально с E классом энергетической эффективности. Реновация и строительство домов призрения будут частично профинансированы государством за счет доходов, полученных от продажи квот на выброс углекислого газа.

На реконструкцию зданий будут выделены пособия Ярваканди (волость Кехтна), Ульви (волость Винни), Хяэдемеэсте (волость Хяэдемеэсте), Кыпускому дому призрения (волость Пыхья-Сакала), Кяэпаскому социальному центру (волость Выру), Варбласкому дому призрения (волость Ляэнеранна), Оруским домам призрения (волость Ляэне-Вигула), Рапласкому центру социальной опеки (город Рапла), Пейпсивеэрескому центру по уходу (волость Пейпсиээре), Карьякюласкому социальному центру (волость Ляэне-Харью).

На строительство с нулевым потреблением энергии пособия предоставляются волостям Мульги (Мыйзакюла), Сетомаа (Микитамяэ), Хийумаа (Хинду), Ляэнеранна (Коонга) и городам Пярну, Пыльва, Тарту, Отепя и Пылтсамаа.