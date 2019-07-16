С сегодняшнего дня жители Эстонии могут расплачиваться за покупки с помощью смарт-часов

Swedbank открыл со вторника возможность оплачивать покупки с помощью смарт-часов, что позволяет клиентам расплачиваться в различных торговых точках с помощью совместимых с услугой смарт-часов Garmin или Fitbit.

«Для многих клиентов мобильный банк сегодня стал основным каналом ведения банковских дел. Это подтверждается и статистикой цифровых банковских каналов. С июня прошлого года число пользователей приложения Swedbank выросло почти на 30% и достигло в Эстонии 350 тысяч. Этот тренд побудил нас сделать ставку на целый ряд смелых инновационных решений с тем, чтобы предложить клиентам еще более интуитивное и современное приложение мобильного банка, к которому добавились также платежи с помощью смарт-часов», – прокомментировала новость директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

По словам Раагметс, Swedbank исходит из лучших доступных в мире практик. Кроме того, было собрано много клиентских отзывов, которые были использованы при разработке нового приложения. В обновленном приложении можно, например, воспользоваться биометрическими признаками (отпечаток пальца или распознавание лица) для входа и для подтверждения платежей до ста евро. Сюда можно добавить мгновенные платежи, мобильные бесконтактные платежи и т.д.

Новая версия будет доступна с 30 июля. Если в телефоне пользователя разрешены автоматические обновления, то нынешнее приложение Swedbank обновится самостоятельно, без вмешательства пользователя. Если же автоматические обновления отключены, пользователь должен будет обновить приложение вручную или самостоятельно скачать его.

С 16 июля клиенты Swedbank среди первых в странах Балтии получают возможность расплачиваться в магазинах, киосках и других местах за товары и услуги с помощью смарт-часов и браслетов Fitbit или Garmin, пользуясь для этого приложениями Fitbit Pay или Garmin Conect. С началом пользования этой услугой клиентам больше не придется беспокоиться, взяли ли они с собой ли у них кошелек или банковскую карточку.

«Мы добились немалых успехов в обеспечении клиентов Swedbank возможностью выбирать среди современных средств оплаты. Менее трех лет назад мы первыми открыли возможность для оплаты бесконтактными банковскими карточками, и вот теперь мы сделали следующий шаг, предостаив возможность клиентам платить во всех точках которые принимают бесконтактные платежи, также с помощью смарт-часов Fitbit или Garmin», – сказала Эде Раагметс.

Клиенты Swedbank, у которых есть смарт-часы или фитнес-трекер Fitbit или Garmin с функцией мобильного кошелька, могут связать свою карточку с приложением Fitbit или Garmin Connect Mobile и установить пароль. Подтверждение привязки карточки можно посмотреть в новом мобильном приложении Swedbank или в интернет-банке.

Смарт-часы Fitbit и Garmin используют ближнюю бесконтактную связь (NFC). Для совершения платежа пользователь должен просто приложить смарт-часы к терминалу. Смарт-часами можно платить везде, где принимаются бесконтактные платежи, а лимит платежа такой же, как и у привязанной к устройству банковской карточки.

Для большей безопасности пользователь Fitbit и Garmin защищен специально созданным для смарт-часов виртуальным номером карточки и создаваемыми каждый раз кодами сделки. Настоящий номер карточки пользователя не записывается в смарт-устройство или на серверы и не передается при оплате торговцу. Благодаря технологии распознавания пульса, смарт-часы Garmin всегда знают, находятся ли они на руке. А если они с руки сняты, оплату произвести невозможно.