Вт, 16.07.2019
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  • Пикник для всей семьи: минеральная вода, жареная утка и виртуальная прогулка

Пикник для всей семьи: минеральная вода, жареная утка и виртуальная прогулка
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На прошлой неделе около бастиона на Морском бульваре состоялся ежегодный пикник, который традиционно проводят для жителей Таллинна и гостей столицы производители минеральной воды "боржоми". Был в этом мероприятии не только гастрономический и развлекательный, но и познавательный аспект: устроители продемонстрировали бесплатное виртуальное приложение, которое погружает каждого пользователя в средневековую атмосферу Старого города.

Виртуальная тропа по Старому городу создана по заказу фирмы-производителя минеральной воды "боржоми" с помощью умного приложения #walk15. 

«Пикник "боржоми"в центре Таллинна - ежегодная традиция, и мы искренне надеемся, что наши друзья и впредь будут так же активно участвовать в наших меропритяих и проводить время на воздухе с пользой и удовольствием», - сказала Татьяна Рудиене, маркетинг-менеджер, представляющая IDS Borjomi в странах Балтии и Польше.

Татьяна Рудиене.

ФОТО: Рауно Лийванд

С помощью умного приложения #walk15 можно не только прогуляться по Старому городу, останавливаясь около самых интересных достопримечательностей и получая из своего смартфона ценную туристическую информацию о них, но и обменивать свои пройденные шаги на бонусные очки.

Влада Мусвидайте.

ФОТО: Рауно Лийванд

Влада Мусвидайте, создатель приложения #walk15, сказала: «Я люблю открывать для себя новые места. По той же причине было создано приложение #walk15, чтобы сделать это возможным без каких-либо хлопот. Пользователям нужно всего лишь надеть удобную обувь, выбрать пункт назначения и наслаждаться!» Но это еще не всё: приложение считает пройденные шаги, которые можно обменять на различные бонусы - скидки или предложения на различные услуги и продукты. Это наш первый виртуальный трек в Эстонии, и мы рады, что в сотрудничестве с "Боржоми" мы создали уникальную тропу, чтобы люди могли заново открывать для себя Старый город».

Йонас Романаускас.

ФОТО: Рауно Лийванд

Желающие испробовали на себе приложение, прогулявшись по улицам Сторого города, природная минеральная вода "боржоми" буквально лилась рекой, а утиная грудка, приготовленная на живом огне, и необычно поданная с салатом в сладком и хрустящем вафельном рожке, которой угощала литовская команда KITCHEN me под руководством шефа и собственника компании Йонаса Романаускаса, таяла во рту.  

Трек "Borjomi в Таллинне" можно найти в приложении #walk15 (доступно в Apple Store и Google Play).

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.walk15.pedometer

https://apps.apple.com/lt/app/walk15/id1155907677

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