Пикник для всей семьи: минеральная вода, жареная утка и виртуальная прогулка

Виртуальная тропа по Старому городу создана по заказу фирмы-производителя минеральной воды "боржоми" с помощью умного приложения #walk15.

«Пикник "боржоми"в центре Таллинна - ежегодная традиция, и мы искренне надеемся, что наши друзья и впредь будут так же активно участвовать в наших меропритяих и проводить время на воздухе с пользой и удовольствием», - сказала Татьяна Рудиене, маркетинг-менеджер, представляющая IDS Borjomi в странах Балтии и Польше.

Татьяна Рудиене. ФОТО: Рауно Лийванд

С помощью умного приложения #walk15 можно не только прогуляться по Старому городу, останавливаясь около самых интересных достопримечательностей и получая из своего смартфона ценную туристическую информацию о них, но и обменивать свои пройденные шаги на бонусные очки.

Влада Мусвидайте. ФОТО: Рауно Лийванд

Влада Мусвидайте, создатель приложения #walk15, сказала: «Я люблю открывать для себя новые места. По той же причине было создано приложение #walk15, чтобы сделать это возможным без каких-либо хлопот. Пользователям нужно всего лишь надеть удобную обувь, выбрать пункт назначения и наслаждаться!» Но это еще не всё: приложение считает пройденные шаги, которые можно обменять на различные бонусы - скидки или предложения на различные услуги и продукты. Это наш первый виртуальный трек в Эстонии, и мы рады, что в сотрудничестве с "Боржоми" мы создали уникальную тропу, чтобы люди могли заново открывать для себя Старый город».

Йонас Романаускас. ФОТО: Рауно Лийванд

Желающие испробовали на себе приложение, прогулявшись по улицам Сторого города, природная минеральная вода "боржоми" буквально лилась рекой, а утиная грудка, приготовленная на живом огне, и необычно поданная с салатом в сладком и хрустящем вафельном рожке, которой угощала литовская команда KITCHEN me под руководством шефа и собственника компании Йонаса Романаускаса, таяла во рту.