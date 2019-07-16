Пляжи на популярном курорте запахли тухлыми яйцами

Это стало причиной снижения потока туристов на 3,4 процента, появления скидок до 20 процентов на размещение в местных отелях и падения стоимости акций оператора местного аэропорта на 10 процентов, пишет lenta.ru.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно преуменьшал масштабы нашествия морских водорослей. По его словам, проблема остается под контролем. Из бюджета на очистку пляжей от водорослей было выделено 2,6 миллиона долларов.

При этом ассоциация отелей штата Кинтана-Роо оценивает сокращение бронирований в отелях региона в ближайшем будущем на 10 процентов.