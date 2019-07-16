Ругань в соцсетях может дорого вам обойтись

Срок давности подачи требования в суд против «автора» убрать некорректные отзывы и возместить ущерб составляет по эстонским законам три года с момента публикации (TsÜS § 150 lg 1).

Некорректные высказывания могут резко и неоправданно испортить репутацию другого человека, задеть его личную жизнь и просто сделать ему больно.

Размер взыскиваемого нематериального ущерба будет очевидно больше, если нарушитель систематически ставит в социальных сетях общедоступные посты, в которых поливает грязью жертву.

Чем дольше эти посты доступны для всеобщего обозрения, чем больше людей тот или иной пост прочитают и чем больше лайков соберёт пост, тем выше будет сумма ущерба.

Предположительный охват публикации можно определить, посмотрев, сколько у автора поста контактов и подписчиков в социальных сетях. Также не помешает изучить, сколько людей поделились постом, и какие комментарии (и сколько) были оставлены под постом.

Истец имеет полное право в судебном деле ссылаться на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которую эстонские суды обязаны учитывать.

Так, в практике ЕСПЧ неоднократно подчеркивалось, что вульгарный и оскорбительный способ выражения недопустим, если очернение другого лица необоснованно и опубликовано с целью оскорбить или отомстить за что-то. Ему вторит и Государственный суд, подчеркнувший, что унижать человека и издеваться над ним неуместно (3-2-1-43-09, п 16).

Запрещено публиковать оценочные суждения, которые явно спекулятивны и являются лишь плодом чьего-то воображения. При подобном раскладе, мягко скажем, сложно говорить о выдержанной и оправданной критике, тем более, когда такое публикует человек, который дееспособен и находится как бы в трезвом рассудке. Предполагается, что взрослый человек действует осознанно и отдает себе отчет в том, что он публикует. Ложные выводы из таких суждений могут обойтись дорого как «жертве», так и «обидчику».

Важно подчеркнуть, что истец в подобных делах имеет полное право требовать от суда ограничить доступ к решению в Riigi Teataja и заменить имена в решении инициалами, а также скрыть личные коды, даты рождения, адреса и номера банковского счетов сторон судебного дела.

Подобное происходит в различных правовых отношениях, часто в семейных, где пара разошлась, и люди пытаются вылить свою злость, разочарование в социальных сетях. К сожалению, в «игры» бывают втянуты и дети, что крайне мерзопакостно. Нередки и случаи, когда публичные люди решают свои отношениях на просторах интернета, часто не различая позицию рядового гражданина и позицию чиновника высокого ранга, что может войти в противоречие с практикой ЕСПЧ.

Люди должны отдавать себе отчет в том, что каждый непродуманный щелчок мыши или пост остаются в соцсетях и служит потом прекрасным доказательством для потерпевшего в суде.

Так и получилось в вынесенном Харьюским уездном судом в июне этого года решении, где истцов представляли присяжный адвокат Урмас Арумяэ вместе с адвокатом Олегом Матвеевым.

Суд потребовал в окончательном решении убрать навсегда (а также уже в рамках действовавших на судебное дело обеспечительных мер) десятки неправильных фактических утверждений и неподобающих оценочных суждений из находящихся в открытом доступе постов в социальных сетях.

К сожалению, ввиду строгих требований конфиденциальности мы не можем их процитировать, но всех их объединяет непомерная грубость, явный переход на личности и оскорбления ниже пояса.