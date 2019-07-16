Baltika сокращает торговые марки: Mosaic и Bastion превратятся в Monton

Baltika сделала следующий шаг в радикальном изменении компании и в течение семи месяцев намерена объединить бренды Mosaic, Bastion и Monton под именем самого известного из них - Monton.
По словам генерального директора компании Маэ Хансен, неразумно удерживать портфель из пяти брендов с текущими объемами продаж, поэтому компания постепенно объединит основные бренды Monton, Mosaic и Bastion в один, пишет Postimees Majandus.
В качестве первого этапа в этом месяце Baltika объединит мужскую коллекцию Mosaic с мужской коллекцией Monton и коллекцию Bastion с коллекцией Mosaic, а также продолжит работу с одним брендом в мужском сегменте и с двумя брендами в женском. С 2020 года будет запущен новый бренд Monton, ориентированный на более широкую целевую группу и объединяющий все основные бренды.
«Мы считаем, что объединение брендов под именем Monton является ожидаемым выбором для клиентов Baltika, это подтверждает и наш анализ», - заявила Хансен, приведя пример, что Monton - самый популярный бренд в интернет-магазине Baltika.
Другим важным изменением является превращение подхода, ориентированного на продукт, в ориентирование на клиента. «Baltika по сути делала «все для всех», но это не может работать в условиях глобальной конкуренции. Поэтому для нас очень важно найти фокус», - отметила Хансен.