Baltika сокращает торговые марки: Mosaic и Bastion превратятся в Monton

По словам генерального директора компании Маэ Хансен, неразумно удерживать портфель из пяти брендов с текущими объемами продаж, поэтому компания постепенно объединит основные бренды Monton, Mosaic и Bastion в один, пишет Postimees Majandus.

В качестве первого этапа в этом месяце Baltika объединит мужскую коллекцию Mosaic с мужской коллекцией Monton и коллекцию Bastion с коллекцией Mosaic, а также продолжит работу с одним брендом в мужском сегменте и с двумя брендами в женском. С 2020 года будет запущен новый бренд Monton, ориентированный на более широкую целевую группу и объединяющий все основные бренды.

«Мы считаем, что объединение брендов под именем Monton является ожидаемым выбором для клиентов Baltika, это подтверждает и наш анализ», - заявила Хансен, приведя пример, что Monton - самый популярный бренд в интернет-магазине Baltika.