Фирма супругов Ильвесов в убытке

Ilves Consulting Group было создано в октябре 2016 года, основная деятельность – консультирование. Совладельцы и члены правления – чета Ильвесов.

Доход фирмы в прошлом году составил 76 180 евро, в то время как убыток – 14 288 евро. Годом ранее доход предприятия был 108 000 евро.

В прошлом году больше всего прибыли пришло из Великобритании: Ильвесы продали туда консультационных услуг на почти 50 000 евро. В США было продано услуг на 8000 евро, и в Нидерланды – на 18 тысяч евро.