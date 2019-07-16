Каждый десятый житель Эстонии работает в лесной и деревообрабатывающей промышленности

В 2017 году лесной и деревообрабатывающий сектор обеспечивал работой около 59 000 человек.

По словам председателя правления Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Яака Нигуля, значимость лесного и деревообрабатывающего сектора в качестве работодателя особенно высока в сельских регионах Эстонии. Он отмечает, что за пределами центров притяжения Харью- и Тартумаа лесной и деревообрабатывающий сектор является одним из немногих работодателей, который может предложить работу международного масштаба и уровень заработной платы выше среднего.

Нигуль признает, что в лесном и деревообрабатывающем секторе наблюдается высокий спрос на квалифицированную рабочую силу. «Мы уверены, что значительный вклад сектора в инновационные информационные и коммуникационные технологии поможет привлечь в отрасль и молодежь тоже. Работа в лесном и деревообрабатывающем секторе требует все больше познаний в области инфотехнологий, мехатроники и роботики, а это однозначно области будущего», – заметил Нигуль.

Работа в лесном и деревообрабатывающем секторе требует все больше познаний в области инфотехнологий, мехатроники и роботики, а это однозначно области будущего.

Он добавил, что леса и деревообрабатывающая промышленность выполняют все более важную роль в решении нынешних проблем с климатом, потому что это единственная промышленная отрасль, которая может предложить решения.

Постоянно растет число ученых, которые хотят вырубать старые деревья и высаживать вместо них молодые, потому что активно связывают углерод в атмосфере именно молодые растущие деревья.

«Если заменить нефтяные продукты на продукты, изготовленные из древесины, то выигрыш для окружающей среды будет многократным. Таким образом, в древесине скрыт огромный потенциал для решения сегодняшних климатических проблем», – сказал Нигуль.

В 2017 году в лесном и деревообрабатывающем секторе работало в общей сложности порядка 28 000 человек. Кроме этого, за счет косвенного и сопутствующего влияния на трудовую занятость сектор внес свой вклад созданием еще 31 000 рабочих мест.

Исследование показало, что косвенное и сопутствующее влияние на трудовую занятость сильнее всего выразилась в сферах наземного транспорта, оптовой и розничной торговли. По словам Нигуля, важно, чтобы люди умели смотреть на лесное хозяйство более широко.

«Лесной и деревообрабатывающий сектор Эстонии вносит свой вклад в экономику Эстонии, а посредством этого через различные сферы деятельности и в общий рост благосостояния людей», – сказал он.

Лесной и деревообрабатывающий сектор является особенно важным работодателем в Центральной и Южной Эстонии, где он вносит значительный вклад в уровень жизни местного населения, а посредством этого и в региональное развитие.

В 2017 году сектор лесного хозяйства образовывал в упомянутых выше регионах соответственно 19,7% и 15,4% от общей трудовой занятости. При этом в исследовании учитывалось прямое, косвенное и сопутствующие влияние.