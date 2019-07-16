"Барселона" сделала очередное предложение по Неймару, самого Неймара постигла крупная неприятность

"Барселона" готова сделать новое предложение по нападающему "ПСЖ" Неймару. По информации "Спорт-Экспрессa", каталонцы готовы выложить за бразильца 40 миллионов евро, Филиппе Коутинью и Усмана Дембеле.
Pуководство "ПСЖ" хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году. Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 миллионов евро за Антуана Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового fair play.
Тем временем, в понедельник на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром, в котором игрок сообщал важную информацию о своем будущем.
Однако днем ранее из автомобиля журналиста UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро была похищена карта памяти с записью беседы с нападающим сборной Бразилии, передает sports.ru.
Интервью было записано в четверг. В воскресенье Вергейро посетил мероприятие с участием Неймара, но по возвращении в машину он обнаружил вскрытый багажник и пропажу карты памяти.