"Барселона" сделала очередное предложение по Неймару, самого Неймара постигла крупная неприятность

Pуководство "ПСЖ" хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году. Однако "Барса" не может позволить себе эту сумму, поскольку уже заплатила 120 миллионов евро за Антуана Гризманна и может столкнуться с нарушением финансового fair play.

Тем временем, в понедельник на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром, в котором игрок сообщал важную информацию о своем будущем.

Однако днем ранее из автомобиля журналиста UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро была похищена карта памяти с записью беседы с нападающим сборной Бразилии, передает sports.ru.