Делай, как я: маклер из Эстонии своеобразно рекламирует объекты недвижимости

Обычно в объявлении на портале недвижимости текст иллюстрируют фотографиями продающегося объекта снаружи и внутри. Фотографии могут быть лучше или хуже, но все они, в сущности, изображают одно и то же: стены, окна, мебель и так далее. Маклер по недвижимости из Пярну решила сделать фотографии, которые кардинально отличаются от остальных, и, по ее мнению, объект, продажей которого она занимается, должен запомниться и этим привлечь покупателей.

ФОТО: KV.EE

На большинстве фотографий изображена сама маклер и ее маленькая собачка, и фотографии получились намного более привлекательными, чем фото объектов, где нет живых существ.

Мы много писали о важности фотографии недвижимости для продажи, давали советы о том, что должно быть на фото и чего не должно быть никогда, обсуждали угол, под которым лучше снимать, говорили о выигрышных ракурсах и освещении, и так далее...

ФОТО: KV.EE

Однако использовать на фотографиях присутствие живых людей у нас еще не принято. На память приходит два-три объекта, которых рекламировали гигантская мышь, крокодил Гена с Чебурашкой и еще какой-то персонаж. За рубежом, в особенности в США, костюмированные персонажи частенько фигурируют на снимках, иллюстрирующих тот или иной объект недвижимости.

ФОТО: KV.EE