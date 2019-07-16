Финляндия высылает из страны сотню строителей-узбеков

Финское общественное телерадиовещание YLE в прошлый четверг сообщило, что из страны высылают 139 граждан Узбекистана, поскольку в их документах, поданных на получение разрешения на работу, найдены поддельные свидетельства об образовании. Оказалось, что образование узбеки получили в учебном заведении, которое прекратило существование 26 лет назад, пишет Postimees.
Речь идет и когда-то действовавшем в Узбекской ССР в большей степени производственном подразделении, при котором имелось училище, и где, по данным YLE, в какой-то момент могли обучать строителей. Чиновники финского Министерства внутренних дел возмущены: как в процессе подачи ходатайства о получении разрешения на работу могла проскочить явная подделка, которая, как заверяют представители погранохраны, еще и не слишком хорошего качества.
О поддельном свидетельстве сообщил один работодатель, который его основательно изучил и отправил сообщение финскому миграционному департаменту. Решения о высылке узбекам начали выдавать в феврале этого года, а к прошлой неделе таких решений уже было вынесено 139.
Поддельные свидетельства были получены в учебном заведении, которое, по данным Посольства Узбекистана в Риге, было закрыто в 1993 году. В Финляндии выдали разрешений на работу и отказали в предоставлении оных на основании 400 таких поддельных свидетельств об образовании. И хотя, по сообщению финских пограничников, нарушение не является слишком серьезным, миграционный департамент относится к этому вопросу жестко.
Поддельные свидетельства были заполнены обычной черной авторучкой, а печати добавлены копиром. По словам пресс-секретаря правительства Финляндии, официальные власти обеспокоены тем, что подделки такого плохого качества не заметили раньше.
Слишком маленькая зарплата
На финском строительном рынке уже долгое время сложно найти людей для так называемых простых работ, то есть штукатуров и маляров. Дело усложнил тот факт, что эстонцы, которых долгое время считали «мастерами гипрочных дел», теперь хорошо выучили язык и являются ценными строителями, поднявшими на высокие должности.
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- Украина – 14 913
- Белоруссия – 1068
- Молдавия – 671
- Россия – 660
- Узбекистан – 284
Источник: Департамент полиции и погранохраны
В 2017 году в новостях YLE были названы суммы, которые платили иностранным работникам из Узбекистана. В одной фирме им платили восемь евро в час, пока профсоюз не вмешался и зарплату не подняли. Эта почасовая плата была слишком маленькой и для работавших на финском строительном рынке эстонцев, – не говоря о самих финнах – более того, самая низкая почасовая плата, которую должны платить начинающему штукатуру и маляру, официально составляет 9,93 евро в час.
Заслуживает внимание то обстоятельство, что на малярные работы в Финляндию завозили все больше узбеков, хотя в стране было 3000 безработных маляров. Давшие анонимные комментарии YLE источники утверждают, что работодатели, завозя иностранную рабочую силу, начали сбивать уровень зарплат. Финны, которые раньше могли работать за хорошие зарплаты, теперь должны либо создавать свои фирмы, либо соглашаться на те зарплаты, которые получают узбеки.
Строительные фирмы огорчены
Высылка узбеков не должна казаться крупной в процентуальном плане, но поскольку работающие на стройплощадках маляры и штукатуры в основном были узбеками, их последующая высылка может привести к возникновению проблем, особенно в уезде Уусимаа.
По данным YLE, больше всего узбеков в Финляндии работает в стройфирме LTU Group Oy, 300 из 400 работников которой являются выходцами из Средней Азии. На начало июня 40 из них получили решение о высылке и двухлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. Некоторые попытались оспорить решение в суде, но большая часть не захотела сопротивляться.
Работодатели заверяют, что у многих узбеков есть дом и семья в Финляндии, а их высылкой не добьются ничего. У работающих на стройках людей есть и ценный многолетний опыт работы.
Руководитель объекта, работающий в Турку, разговаривавший с Postimees, сказал, что работники из Узбекистана очень хорошие. Проблема только с языком – большая часть узбеков не знает ни финского, ни английского, поэтому фирмы-посредники часто предоставляют им переводчика.
После того, как начали выносить решения о высылке, резко увеличилось количество ходатайств о предоставлении разрешения на работу на основании трудового опыта. При подаче такого ходатайства у некоторых фирм возникла проблема в виде угроз работников, мол, если не подадут ходатайство и за их друзей, то они уйдут. Но у большей части предприятий такого опыта нет.
Затратное разрешение на работу
В радиопередаче YLE «Ykkösaamu» региональный чиновник Финского строительного союза Йоханна Элонен утверждала, что кроме поддельных свидетельств об образовании есть и еще более важная тема. По ее словам, многие узбеки должны были заплатить посреднику за разрешение на работу в среднем 2000-3000 евро. По оценке Элонен, велика вероятность того, что узбеки все же выступают в роли жертв.
В течение многих лет первое место в статистике высылки из Финляндии занимали иракцы и русские, но в прошлом году впервые верхние строчки заняли и узбеки. В прошлом году были высланы десять узбеков, а в позапрошлом ни одного. На данный момент вынесено 139 решений о высылке, но к концу года эта цифра может еще увеличиться, поскольку есть вероятность нахождения новых поддельных свидетельств об образовании.
В Финляндии идут дебаты об иностранной рабочей силе
Узбеки являются частью больших дебатов об иностранной рабочей силе, которая, как и в Эстонии, так же жарко проходит и в Финляндии. С одной стороны, есть строительные фирмы, которые хотят использовать дешевую рабочую силу, с другой стороны, есть строительный союз и Финляндия, которые пытаются остановить волну трудовой миграции, угрожающую полностью отодвинуть финнов от домашнего строительного рынка.
На финском строительном рынке по-прежнему самой большой национальной группой остаются эстонцы, которых в прошлом году было 21 753. Наряду с приезжающими из Эстонии людьми год от года увеличивается количество украинцев, доля которых на финском строительном рынке начала расти. Сами эстонцы все больше обосновываются в Финляндии, открывая свои строительные предприятия.
По данным Строительного союза, в этом году в Финляндии уже каждый третий строитель является иностранцем. Доминирует Эстония, но также приезжают строители из Польши, Латвии и Литвы. С востока приезжают люди, которые могут делать более сложные работы, для которых сложно найти финнов.
Вопрос во многим политический – как и в Эстонии, в Финляндии до концы неясно, есть ли в местном строительном секторе нехватка рабочей силы, и если есть, то как ее могут решить иностранцы. Проблема в том, что хотя в Финляндии достаточно безработных строителей, их запросы по зарплате непривлекательны для работодателей. Предпочитают искать квалифицированных работников из других стран.