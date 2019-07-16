Финляндия высылает из страны сотню строителей-узбеков

По данным YLE, больше всего узбеков в Финляндии работает в стройфирме LTU Group Oy, 300 из 400 работников которой являются выходцами из Средней Азии. На начало июня 40 из них получили решение о высылке и двухлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону. Некоторые попытались оспорить решение в суде, но большая часть не захотела сопротивляться.

Работодатели заверяют, что у многих узбеков есть дом и семья в Финляндии, а их высылкой не добьются ничего. У работающих на стройках людей есть и ценный многолетний опыт работы.

Руководитель объекта, работающий в Турку, разговаривавший с Postimees, сказал, что работники из Узбекистана очень хорошие. Проблема только с языком – большая часть узбеков не знает ни финского, ни английского, поэтому фирмы-посредники часто предоставляют им переводчика.

После того, как начали выносить решения о высылке, резко увеличилось количество ходатайств о предоставлении разрешения на работу на основании трудового опыта. При подаче такого ходатайства у некоторых фирм возникла проблема в виде угроз работников, мол, если не подадут ходатайство и за их друзей, то они уйдут. Но у большей части предприятий такого опыта нет.

Затратное разрешение на работу

В радиопередаче YLE «Ykkösaamu» региональный чиновник Финского строительного союза Йоханна Элонен утверждала, что кроме поддельных свидетельств об образовании есть и еще более важная тема. По ее словам, многие узбеки должны были заплатить посреднику за разрешение на работу в среднем 2000-3000 евро. По оценке Элонен, велика вероятность того, что узбеки все же выступают в роли жертв.

В течение многих лет первое место в статистике высылки из Финляндии занимали иракцы и русские, но в прошлом году впервые верхние строчки заняли и узбеки. В прошлом году были высланы десять узбеков, а в позапрошлом ни одного. На данный момент вынесено 139 решений о высылке, но к концу года эта цифра может еще увеличиться, поскольку есть вероятность нахождения новых поддельных свидетельств об образовании.

В Финляндии идут дебаты об иностранной рабочей силе

Узбеки являются частью больших дебатов об иностранной рабочей силе, которая, как и в Эстонии, так же жарко проходит и в Финляндии. С одной стороны, есть строительные фирмы, которые хотят использовать дешевую рабочую силу, с другой стороны, есть строительный союз и Финляндия, которые пытаются остановить волну трудовой миграции, угрожающую полностью отодвинуть финнов от домашнего строительного рынка.

На финском строительном рынке по-прежнему самой большой национальной группой остаются эстонцы, которых в прошлом году было 21 753. Наряду с приезжающими из Эстонии людьми год от года увеличивается количество украинцев, доля которых на финском строительном рынке начала расти. Сами эстонцы все больше обосновываются в Финляндии, открывая свои строительные предприятия.

По данным Строительного союза, в этом году в Финляндии уже каждый третий строитель является иностранцем. Доминирует Эстония, но также приезжают строители из Польши, Латвии и Литвы. С востока приезжают люди, которые могут делать более сложные работы, для которых сложно найти финнов.

Вопрос во многим политический – как и в Эстонии, в Финляндии до концы неясно, есть ли в местном строительном секторе нехватка рабочей силы, и если есть, то как ее могут решить иностранцы. Проблема в том, что хотя в Финляндии достаточно безработных строителей, их запросы по зарплате непривлекательны для работодателей. Предпочитают искать квалифицированных работников из других стран.