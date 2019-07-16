Услуги таллиннского ЗАГСа подорожали, но брачующихся меньше не стало

Как отмечают в столичном Департаменте записи актов гражданского состояния, несмотря на повышение стоимости услуги, желающих скрепить семейные узы по-прежнему много. Лето остается самым популярным временем для проведения свадеб – свободных дат на ближайшие теплые месяцы почти нет.

"50% браков по всей Эстонии заключаются в таллиннском ЗАГСе. Желающих много, особенно в летний период", — рассказала главный специалист по бюджету ЗАГСа Ирина Серова.