Услуги таллиннского ЗАГСа подорожали, но брачующихся меньше не стало

Хотя с 1 июля стоимость праздничной церемонии бракосочетания в столичном ЗАГСе существенно повысилась, он остается самым популярным местом для оформления семейного союза, пишет rus.err.ee.
Как отмечают в столичном Департаменте записи актов гражданского состояния, несмотря на повышение стоимости услуги, желающих скрепить семейные узы по-прежнему много. Лето остается самым популярным временем для проведения свадеб – свободных дат на ближайшие теплые месяцы почти нет.
"50% браков по всей Эстонии заключаются в таллиннском ЗАГСе. Желающих много, особенно в летний период", — рассказала главный специалист по бюджету ЗАГСа Ирина Серова.
С июля бракосочетание в таллиннском ЗАГСе по средам и четвергам стоит 60 евро, по пятницам – 200 евро, а по субботам – 250 евро. К суммам прибавляется 30 евро госпошлины.