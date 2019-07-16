В Пярну открывается крупнейшая в Эстонии солнечная электростанция за 3,5 млн

Об этом BNS сообщила мэрия Пярну, отметив, что парк солнечных батарей расположен на территории бывшей свалки в Ряэма на площади в 16 гектаров. 13 000 панелей солнечной электростанции вырабатывают электроэнергию, которой хватит для покрытия нужд почти 1000 домохозяйств.

«Город Пярну использует территорию бывшей свалки как можно более эффективно. Складированные там отходы дают биогаз, а теперь расположенные на ее холмах солнечные батареи начнут поставлять электроэнергию. Это должно придать новый импульс развитию предпринимательства в Пярну, предприятиям в радиусе до шести километров от парка батарей электричество будет поступать на льготных условиях», - пояснил вице-мэр Пярну Сийм Суурсильд.

Работу новой солнечной станции будут поддерживать четыре станции по 990 киловатт каждая, в общем станция станет производить в год более четырех миллионов киловатт-часов электричества. Средний бытовой клиент потребляет в год порядка 400 киловатт-часов, таким образом, вырабатываемой солнечными панелями электроэнергии может хватить почти 1000 домохозяйствам.

«Новая электростанция может оказаться полезной всем энергоемким предприятиям, которые окажутся в радиусе шести километров от станции. Именно в этих пределах можно установить прямые линии электропитания и потреблять наиболее дешевое электричество в силу льготных сетевых тарифов. Несомненно, наш парк внесет и важный вклад в производство в Эстонии электричества из восстанавливаемых источников, а также в достижение поставленных в Эстонии целей политики в области энергетики», - сообщил член правления фирмы-оператора станции Paikre OÜ Кристо Россман.