В Пярну открывается крупнейшая в Эстонии солнечная электростанция за 3,5 млн

В среду в Пярну откроется крупнейшая в Эстонии работающая на солнечных батареях электростанция, на сооружение которой потребовалось почти 3,5 млн евро, пишет BNS.
Об этом BNS сообщила мэрия Пярну, отметив, что парк солнечных батарей расположен на территории бывшей свалки в Ряэма на площади в 16 гектаров. 13 000 панелей солнечной электростанции вырабатывают электроэнергию, которой хватит для покрытия нужд почти 1000 домохозяйств.
«Город Пярну использует территорию бывшей свалки как можно более эффективно. Складированные там отходы дают биогаз, а теперь расположенные на ее холмах солнечные батареи начнут поставлять электроэнергию. Это должно придать новый импульс развитию предпринимательства в Пярну, предприятиям в радиусе до шести километров от парка батарей электричество будет поступать на льготных условиях», - пояснил вице-мэр Пярну Сийм Суурсильд.
Работу новой солнечной станции будут поддерживать четыре станции по 990 киловатт каждая, в общем станция станет производить в год более четырех миллионов киловатт-часов электричества. Средний бытовой клиент потребляет в год порядка 400 киловатт-часов, таким образом, вырабатываемой солнечными панелями электроэнергии может хватить почти 1000 домохозяйствам.
«Новая электростанция может оказаться полезной всем энергоемким предприятиям, которые окажутся в радиусе шести километров от станции. Именно в этих пределах можно установить прямые линии электропитания и потреблять наиболее дешевое электричество в силу льготных сетевых тарифов. Несомненно, наш парк внесет и важный вклад в производство в Эстонии электричества из восстанавливаемых источников, а также в достижение поставленных в Эстонии целей политики в области энергетики», - сообщил член правления фирмы-оператора станции Paikre OÜ Кристо Россман.
Солнечная электростанция Pärnu Päikesepargid является совместным предприятием пярнуской муниципальной фирмы Paikre OÜ и концерна AS Eesti Gaas.