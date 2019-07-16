Турецкий клуб по ошибке подписал не того футболиста

Клуб "Менеменспор" из второго дивизиона чемпионата Турции по футболу разорвал контракт с 21-летним гамбийским нападающим Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания, выяснив, что новичка перепутали с его однофамильцем.
Как сообщает портал Foroyaa Sport, турки были заинтересованы в покупке его соотечественника и однофамильца - Ламина Джаллоу, выступающего за итальянскую "Салернитану". В его активе восемь матчей за сборную Гамбии.
В процессе переговоров произошла ошибка, а сама сделка была оформлена слишком быстро. Запрос на трансфер был отправлен в португальский клуб третьего дивизиона "Алкошетенсе", цвета которого защищает Алфа Джаллоу.
В течение первого же дня пребывания Алфы в команде, выяснилось, что он не тот футболист, которым тренерский штаб хотел усилить состав.
В итоге неудавшийся новичок теперь находится в поисках нового клуба, так как с прежним он отношения уже разорвал.
Gambian Footballer In A Case Of Mistaken Identity: Signed Then Sacked In 24hrs https://t.co/YNXtY6qit0 via @Foroyaa Newspaper— Foroyaa Newspaper (@Foroyaaa) July 15, 2019