Турецкий клуб по ошибке подписал не того футболиста

Как сообщает портал Foroyaa Sport, турки были заинтересованы в покупке его соотечественника и однофамильца - Ламина Джаллоу, выступающего за итальянскую "Салернитану". В его активе восемь матчей за сборную Гамбии.

В процессе переговоров произошла ошибка, а сама сделка была оформлена слишком быстро. Запрос на трансфер был отправлен в португальский клуб третьего дивизиона "Алкошетенсе", цвета которого защищает Алфа Джаллоу.

В течение первого же дня пребывания Алфы в команде, выяснилось, что он не тот футболист, которым тренерский штаб хотел усилить состав.

В итоге неудавшийся новичок теперь находится в поисках нового клуба, так как с прежним он отношения уже разорвал.