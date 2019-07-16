Вт, 16.07.2019
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Турецкий клуб по ошибке подписал не того футболиста

Ламин Джаллоу

ФОТО: Paolo Manzo / ZUMAPRESS.com

Клуб "Менеменспор" из второго дивизиона чемпионата Турции по футболу разорвал контракт с 21-летним гамбийским нападающим Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания, выяснив, что новичка перепутали с его однофамильцем.

Как сообщает портал Foroyaa Sport, турки были заинтересованы в покупке его соотечественника и однофамильца - Ламина Джаллоу, выступающего за итальянскую "Салернитану". В его активе восемь матчей за сборную Гамбии.

В процессе переговоров произошла ошибка, а сама сделка была оформлена слишком быстро. Запрос на трансфер был отправлен в португальский клуб третьего дивизиона "Алкошетенсе", цвета которого защищает Алфа Джаллоу.

В течение первого же дня пребывания Алфы в команде, выяснилось, что он не тот футболист, которым тренерский штаб хотел усилить состав.

В итоге неудавшийся новичок теперь находится в поисках нового клуба, так как с прежним он отношения уже разорвал.

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