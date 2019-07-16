Жителей Таллинна предупреждают о «нолановских изменениях» в движении по Лаагна-теэ

В сторону центра города можно будет проехать со среды по пятницу до 10:00. В обратном направлении движение будет открыто с 15:30. Таллиннский транспортный департамент просит автоводителей в эти часы не перегружать окрестности улицы Пунане и Петербургское шоссе, а пользоваться возможностью проехать по Лаагна.