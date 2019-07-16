Жителей Таллинна предупреждают о «нолановских изменениях» в движении по Лаагна-теэ

В связи с голливудскими киносъемками со среды по пятницу меняется организация движения по каналу Лаагна.
В сторону центра города можно будет проехать со среды по пятницу до 10:00. В обратном направлении движение будет открыто с 15:30. Таллиннский транспортный департамент просит автоводителей в эти часы не перегружать окрестности улицы Пунане и Петербургское шоссе, а пользоваться возможностью проехать по Лаагна.
С 10:00 до 15:30 улица Лаагна будет закрыта для всех видов транспорта.
Мосты над улицей останутся открытыми для движения, за исключением перерывов, продолжительностью до пяти минут, для обеспечения безопасности во время низких пролетов воздушного транспорта.