Рейтинг: самые надежные машины делает Peugeot, а BMW – худшие

Специалисты разрушили стереотипы о надежности и крутости «японцев» и премиальных немцев. Выяснилось, что напичканность транспортных средств новейшими электронными системами существенно снижает их надежность, пишет Accelerista.

Рейтинг J. D. Power основан на отзывах о надежности транспортных средств, полученных от британских автовладельцев. В отличие от американских исследований он гораздо полнее отражает картину общеевропейского рынка, в том числе российского. В исследовании приняли участие автомобили в возрасте до трех лет. Позиции распределены в зависимости от числа поломок на каждые 100 машин.

Согласно отчету J. D. Power, самыми надежными автомобилями на данный момент являются французские Peugeot — на каждые 100 экземпляров приходится лишь 77 выявленных проблем. Чешская Skoda оказалась на второй позиции с показателем 88 проблем. Замыкает тройку наиболее надежных брендов корейская компания Hyundai с 90 поломками. Помимо них в топ-10 вошли также Nissan и Suzuki (по 94), Vauxhall (Opel) (95), Kia (101), Mini (103), Ford (104) и Volvo (106).

Японцы, которых особенно уважают за надежность, похоже, ничем особенным похвастаться не могут. Славящаяся надежностью Toyota оказалась лишь на 19 месте со 134 поломками на 100 автомобилей. Даже к автомобилям Mazda нареканий у клиентов меньше — 122 на 100 единиц.

Премиальный сегмент и вовсе оказался на самом дне. У замыкающей рейтинг марки BMW число поломок составляет 181 на 100 автомобилей (для сравнения, средний показатель для всех брендов — 119). Немногим лучше обстоят дела у марок Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142) и Mercedes-Benz (136).