Утечка данных на Olerex: базу данных скачал эстонец, ИТ-специалист

Вчера Департамент государственной инфосистемы (RIA) начал производство по факту утечки данных клиентской базы в отношении топливной фирмы Olerex, пишет Postimees.
Руководитель службы кибербезопасности RIA Уку Сяреканно сказал Postimees, что инициатором расследования стала его служба, а решение о начале производства приняли вчера.
Следствие должно выяснить, как стало возможным, чтобы база данных коммерческих клиентов Olerex в течение полутора месяцев оставалась открытой для скачивания. В числе прочего, база данных содержала информацию о картах клиентов и их ответственных пользователях.
RIA хочет проверить безопасность инфосистемы Olerex AS и связанного с ней инфооборудования.
По словам Уку Сяреканно, четко известно, что одно из таких скачиваний данных произошло 9 июля. Причем, скачивающим был не тайный преступник, а специалист по инфобезопасности одного известного эстонского предприятия, который сообщил об этом и Olerex.
Кроме того, он утверждает, что не поделился базой данных ни с кем, удалил ее и не оставил себе копии.
«Точные обстоятельства – количество скачиваний, причины и время - будут установлены в ходе следствия»,- сказал Сяреканно. И хотя предварительная информация дает основания утверждать, что данные скачали 71 раз с разных IP-адресов, после уточнения оказалось, что данные предположительно скачал один человек.
Неясно на сегодняшний день и то, насколько обширной была скаченная база данных. Стороны говорят о 100 000 клиентах, или данных о 100 000 сделок.
Сособственник Olerex Антти Моппель отказался вчера комментировать что-либо связанное со случившемся: «Ваши вопросы переданы нашим специалистам, которые в правильное время все прокомментируют».
Три случая
В июле в Эстонии было уже три случая крупной утечки баз данных.
Информация о втором крупном случае поступила в RIA также 9 июля, когда Тартуская городская управа сообщила о проблемах с безопасностью в базе данных фирмы Bewegen, дающей в аренду велосипеды.
Из-за нее с момента начала работы и до 9 июля, когда ошибка была исправлена, не идентифицируясь можно было добраться до данных более 20 000 пользователей. Доступными были имя, адрес электронной почты, телефонный номер и ИД пользователя, также было видно, куда он ездил. В доступе оказались личные коды 7180 пользователей, поскольку их аккаунты были соединены с автобусными картами.
О первой утечке данных RIA узнал от журналистов 3 июля. Открытыми оказались каталоги, содержащие личные данные, почти 14 000 пользователей э-магазина Charlot.
«Поскольку наряду с телефонными номерами, именами и адресами электронной почты пользователей был открыт доступ к текстовой версии паролей, то пользователи магазина должны поменять свои пароли. Более чем вероятно, что придуманный для входа в э-магазин пароль используется и в других средах. Если эти данные попадут к киберпреступникам, то, зная э-мейл и пароль, они могут попасть и в другие среды», - подчеркнул Сяреканно.