Вице-канцлер Минфина: Эстония должна бороться за цифровых кочевников

Рассмотрим теперь и некоторые другие аспекты цифровой революции. Дигитализация экономики, да что там - всей жизни, приводит на самом деле ко многим последствиям, которые можно рассматривать как проблемы, но иногда также и как возможности. Например, уже в далеком на сегодняшний день 2015 году было проведено одно небольшое исследование, в ходе которого выяснилось, что 1 процент занятых по всему миру – это так называемые цифровые кочевники или дигитальные номады. Таким образом уже тогда примерно 60 миллионов людей по всему миру одновременно и работали, и путешествовали, потому что выполнение ими трудовых обязанностей не было привязано к какой-то конкретной географической точке мира. С тех пор эта цифра, конечно, выросла. Для сравнения скажу, что 60 миллионов - это ровно в сто раз больше, чем все занятое население Эстонии.

Эти 60 миллионов человек на данный момент остаются вроде как незаметными для международных правил налогообложения. Давайте же поговорим о том, что отличает цифровых кочевников и какие перспективы могут быть с ними связаны. Кто же такие цифровые кочевники? Вы наверняка знаете кого-то, кто работает удаленно, то есть не должен каждый день в конторе с 8 до 5 сидеть. А если не надо физически приходить на работу, то разве обязательно удаленно работать в той же стране? Нет. Да и вообще не обязательно быть постоянно в одной и той же стране, можно постоянно переезжать по миру. Такие люди и есть цифровые кочевники. Так вот, из уже упомянутого исследования мы знаем, что в течение года местом проживания для многих этих людей является от 5 до 10 государств. А ведь практически весь мир платит налоги по принципу резиденства – то есть где по большей части живем, с каким государством наиболее связаны, тому государству и платим больше всего налогов. Взамен получаем, конечно, детсады, школы, дороги, врачей и медицинскую страховку, а также пенсионное обеспечение. Относительно же дигитальных кочевников мало кто из государств может сказать: «Это мой резидент» - и поэтому на практике у дигикочевников есть уникальная возможность, которой у нас, обычных граждан, нет - выбирать для себя чуть ли не добровольно, какому государству платить налоги и где брать социальную страховку. Таким образом государства во всем мире уже конкурируют между собой не только за предприятия, но и за людей, даже если они сами того не понимают. Смотрите, можно смело предсказывать бурный рост новых форм занятости, в том числе и оторванных от географии. И что же это значит? А то, что вероятно это одна из наиболее перспективных идей, о которой могла бы задуматься и Эстония. Дигитальное резидентство у нас уже есть, а чрезмерной готовностью принимать мигрантов мы не отличаемся, так что для роста экономики нам, как цифровой нации, подходят и дигитальные граждане-налогоплательщики, то есть цифровые кочевники. Иными словами, мы должны включиться в борьбу за цифровых кочевников, предлагая им независимую от географии добровольную социальную страховку, условия которой будут более привлекательными, чем у стран-конкурентов. По вполне объективным причинам каждый из нас должен быть заинтересован в медицинской и пенсионной страховке, потому что все мы время от времени болеем и все мы в конце концов состаримся. С цифровыми кочевниками та же ситуация.