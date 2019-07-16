На имя пожилой жительницы Кохтла-Ярве взяли кредит на 4000 евро

Злоумышленник, личность которого пока не установлена, оформил кредит 12 июля на имя 68-летней женщины.

Что делать, если вы попали в такую ситуацию, рассказывает руководитель отдела кредитования и платежей BB Finance OÜ Алена Метс.

Если у клиента возникло подозрение, что от его имени и с использованием его личных данных был заключен кредитный договор, Метс советует первым делом обратиться к выдающему кредиты предприятию. Вместе с клиентом администратор выяснит, имеют такие подозрения основание или нет. Если есть повод полагать, что данные были похищены и ходатайство о кредите представлено от имени другого человека, администратор немедленно закроет пользовательский счет мошенника.

В качестве следующего шага клиенту следует обратиться в полицию, после чего кредитное учреждение и полиция начнут выяснять обстоятельства инцидента.

Метс отметила, что от попадания в регистр нарушений платежной дисциплины может спасти быстрое реагирование: «Возврата снятой со счета суммы пострадавший может потребовать через суд. Если факт кражи личных данных вскроется до внесения человека в регистр нарушений платежной дисциплины, к ситуации подходят иначе – имена потенциальных пострадавших в регистр не заносят. Если же о мошенничестве становится известно уже после внесения в регистр, для удаления оттуда своих данных следует дождаться соответствующего решения суда – на основании вступившего в силу решения мы можем подать заявление об удалении записи из регистра.