В центре Таллинна еще один жилой дом украсят суперграфикой

«В этом году город уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, в результате которого одна из работ-победителей будет украшать фасад здания по адресу Кельдримяэ, 2», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Автором работы под названием Jõuvanker фирма Piiritus OÜ

Вторым победителем стала работа Õ фирмы Finostilo OÜ, которая появится на фасаде дома на Палдиском шоссе, 169. Отмечена также еще одна работа Piiritus - Loomislugu.

Суперграфика Jõuvanker будет по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг нанесена на фасад дома в этом году. Стоимость работ составит около 21 700 евро.