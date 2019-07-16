В центре Таллинна еще один жилой дом украсят суперграфикой

Фасад жилого дома в центре столицы по адресу Кельдримяэ, 2 будет украшен суперграфикой, передает управа района Кесклинн.
«В этом году город уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, в результате которого одна из работ-победителей будет украшать фасад здания по адресу Кельдримяэ, 2», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Автором работы под названием Jõuvanker фирма Piiritus OÜ
Вторым победителем стала работа Õ фирмы Finostilo OÜ, которая появится на фасаде дома на Палдиском шоссе, 169. Отмечена также еще одна работа Piiritus - Loomislugu.
Суперграфика Jõuvanker будет по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг нанесена на фасад дома в этом году. Стоимость работ составит около 21 700 евро.
Впервые суперграфика была использована на фасаде здания в Таллинне в 2016 году. В прошлом году лучшими идеями суперграфики были признаны работы на доме по адресу Кельдримяэ, 4, Яама, 1 и Ыйсмяэ, 150. Автором всех работ является фирма Finostilo OÜ.