«Хотел проверить, как быстро едет»: полиция задержала водителя, разогнавшегося до 206 км/ч

Как сообщает на своей страничке в Facebook Центра надзора за дорожным движением, автомобиль был остановлен, а сегодня 40-летний водитель давал показания в Харьюском уездном суде. По словам мужчины, он решил проверить, как быстро может ехать машина, а а прекратить набор скорости его побудил находившийся в машине пассажир, которому стало страшно.

Как сообщает на своей страничке в Facebook Центр надзора за дорожным движением, автомобиль был остановлен, а сегодня 40-летний водитель давал показания в Харьюском уездном суде. По словам мужчины, он решил проверить, как быстро может ехать его машина, а прекратить набор скорости его побудил находившийся в автомобиле пассажир, которому стало страшно.

Суд решил, что водителю, который ранее не привлекался, придется провести в арестном доме семь дней. В качестве дополнительного наказания его лиши права управления автомобилем на полгода. Решение вступит в силу через семь дней, но за решеткой любитель острых ощущений находится со дня задержания.

В полиции сообщили, что с помощью данного наказания они хотят подать сигнал обществу, что значительное превышение максимально разрешенной скорости представляет большую опасность для окружающих, поэтому данное нарушение предполагает строгое наказание.

При хороших погодных условиях и на скорости 206 км/ч остановочный путь автомобиля составит 242 метра. За то время, что потребуется водителю для реагирования на опасность, автомобиль при такой скорости пролетит около 57 метров. Машина проедет 57 метров, прежде чем водитель заметит опасность, но еще не успеет нажать на тормоз или попытаться объехать препятствие.

Если двигаться с разрешенной скоростью, водитель сможет остановить машину за 83 метра.