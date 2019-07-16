Вт, 16.07.2019
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Флагманские смартфоны OnePlus и Huawei дешевеют медленнее конкурентов

Презентация смартяонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

ФОТО: MANJUNATH KIRAN / AFP

Многие пользователи смартфонов думают о том, по какой цене они смогут продать телефон спустя какое-то время. Huishoubao, ведущая китайская платформа по продаже подержанных телефонов, опубликовала рейтинг смартфонов с лучшей стоимостью при перепродаже.

Возглавляет рейтинг OnePlus 7 Pro, который сохраняет при перепродаже 76,86% своей первоначальной цены. Второе и третье место занимают смартфоны Huawei P30 Pro и Huawei P30, которые сохраняют 74,59 и 71,05% соответственно, пишет ixbt.com.

На четвертом месте оказался бюджетный флагман Redmi K20 Pro, желающие приобрести подержанный смартфон готовы заплатить почти 68% от его первоначальной цены. Следом идут OnePlus 7, Honor View 20, OPPO Reno Zoom, Xiaomi Mi 9 и OPPO K3.

Как уже отмечалось неоднократно представителями компаний, которые занимаются перепродаже подержанных смартфонов, флагманы Samsung дешевеют очень быстро. Тот же Galaxy S10+ оказался лишь на 26 месте в этом списке.

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