Флагманские смартфоны OnePlus и Huawei дешевеют медленнее конкурентов

Возглавляет рейтинг OnePlus 7 Pro, который сохраняет при перепродаже 76,86% своей первоначальной цены. Второе и третье место занимают смартфоны Huawei P30 Pro и Huawei P30, которые сохраняют 74,59 и 71,05% соответственно, пишет ixbt.com.

На четвертом месте оказался бюджетный флагман Redmi K20 Pro, желающие приобрести подержанный смартфон готовы заплатить почти 68% от его первоначальной цены. Следом идут OnePlus 7, Honor View 20, OPPO Reno Zoom, Xiaomi Mi 9 и OPPO K3.