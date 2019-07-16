Картина дня: брачный аферист, сокращения в Нарве и полицейская погоня

Лжец уровня «бог»: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться

Впервые Андрей обратил внимание на странное поведение матери несколько месяцев назад, когда она поинтересовалась, как пользоваться интернет-банком. Еще его насторожило то, что мать практически не расстается с телефоном. Читать далее...

Медицинские работники были пьяны: организатор фестиваля считает, что в этом нет ничего страшного

В ночь на субботу, в 3.06, в Центр тревоги поступил звонок от руководителя службы безопасности проходящего на Сааремаа музыкального фестиваля I Land Sound, который попросил найти для мероприятия новую бригаду скорой помощи. Читать далее...

Глава НАТО предостерег от шпионажа за странами альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Канада и другие союзники по альянсу сталкиваются с растущей угрозой шпионажа, в том числе промышленного, со стороны других государств. Читать далее...

Убийцу пожилой нарвитянки-инвалида не освободили досрочно

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Константину Маслову, который в 2012 году ограбил и мучительным способом убил 81-летнюю нарвитянку. Читать далее...

В Нарве объявлено о новом большом сокращении кадров

Согласно свежим подсчетам, Ида-Вирумаа остается регионом с самым высоким уровнем зарегистрированной безработицы - 8,8 процента. Тревожная новость поступила из Нарвы: об увольнении свыше сотни работников только что заявил производитель модульных домов, у которого, как казалось, дела идут очень хорошо. Читать далее...

Шведские СМИ: Swedbank может быть связан с сирийской программой химического оружия

Шведское экономическое издание Dagens Industri пишет, что в ходе внутреннего дознания в Swedbank выяснилось, что Swedbank в Литве делал переводы в печально известный банк FBME, который связывают с сирийской программой химического оружия, передает Expressen. Читать далее...

В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Из-за сильного ветра и грозы государственная метеослужба объявила на большей части территории Эстонии предупреждение первого уровня. Читать далее...

Ругань в соцсетях может дорого вам обойтись

Закон таков, что Фемида всегда должна вставать на сторону жертвы, если установлено, что нарушитель опубликовал на своей страничке в социальной сети в открытом доступе неподобающие оценочные суждения и неправильные фактические утверждения. Читать далее...

На имя пожилой жительницы Кохтла-Ярве взяли кредит на 4000 евро

Идаская префектура сообщает, что неизвестный взял кредит на сумму 3990 евро на имя жительницы Кохтла-Ярве. Читать далее...

Погоня за Lexus привела к неожиданной концовке: удиравший от полиции водитель бросился в воду и исчез

В воскресенье, 14 июля, начавшееся в Тарту преследование автомобиля получило неожиданную развязку в Ряпина, где водитель кинулся из машины в воду и исчез с глаз полицейских. Читать далее...

Внимание! Мошенники продолжают создавать липовые учетные записи Smart-ID

Согласно данным, предоставленным Департаментом государственных инфосистем, в июне преступники продолжали попытки создания фальшивых учетных записей Smart-ID от имени резидентов Эстонии. Читать далее...

Чтобы студенты прекратили брать липовые справки у врачей, министерство изменило закон