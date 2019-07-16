Картина дня: дело о ядовитой клубнике, маардуский крематорий, полицейские камеры и брачный аферист

Что происходит? В Эстонии сокращают сотни рабочих мест

Во втором квартале года 34 предприятия известили Кассу страхования от безработицы о сокращении 493 человек. В прошлом году в то же время сокращений было меньше, но в итоге за год работу потеряли 740 человек. Читать далее...

Замешанный в скандале с отравленной клубникой хуторянин дал путаные показания

Департамент сельского хозяйства сообщил, что оказавшийся в центре скандала вокруг ядовитой клубники хутор Сепакыртси дал средствам массовой информации и департаменту противоречивые показания, поэтому выяснение происхождения обнаруженных в клубнике остатков пестицидов будет продолжено. Читать далее...

Черный дым крематория накрыл Маарду

Маарду – один из немногих городов Эстонии, в котором крематорий расположен рядом с жилыми районами. Во многом именно поэтому живым приходится быть свидетелями того, что происходит с мертвыми: превращение тела в пепел может сопровождаться выбросом густого дыма. Именно такое явление в середине июня могли видеть маардусцы. Читать далее...

Полицейские мобильные камеры окупаются за считанные дни

Установленные на дорогах Эстонии мобильные камеры контроля скорости выполняют свою работу уже десять дней. По словам сотрудника Департамента полиции и погранохраны Сирье Лойго, если поначалу нарушителей фиксировалось много, то к настоящему времени их число заметно снизилось. Читать далее...

Лжец уровня «бог»: брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться

Впервые Андрей обратил внимание на странное поведение матери несколько месяцев назад, когда она поинтересовалась, как пользоваться интернет-банком. Еще его насторожило то, что мать практически не расстается с телефоном. Читать далее...

Медицинские работники были пьяны: организатор фестиваля считает, что в этом нет ничего страшного

В ночь на субботу, в 3.06, в Центр тревоги поступил звонок от руководителя службы безопасности проходящего на Сааремаа музыкального фестиваля I Land Sound, который попросил найти для мероприятия новую бригаду скорой помощи. Читать далее...

Глава НАТО предостерег от шпионажа за странами альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Канада и другие союзники по альянсу сталкиваются с растущей угрозой шпионажа, в том числе промышленного, со стороны других государств. Читать далее...

Убийцу пожилой нарвитянки-инвалида не освободили досрочно

Судебная система Эстонии отказала в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Константину Маслову, который в 2012 году ограбил и мучительным способом убил 81-летнюю нарвитянку. Читать далее...

В Нарве объявлено о новом большом сокращении кадров

Согласно свежим подсчетам, Ида-Вирумаа остается регионом с самым высоким уровнем зарегистрированной безработицы - 8,8 процента. Тревожная новость поступила из Нарвы: об увольнении свыше сотни работников только что заявил производитель модульных домов, у которого, как казалось, дела идут очень хорошо. Читать далее...

Шведские СМИ: Swedbank может быть связан с сирийской программой химического оружия