Семь российских спортсменов дисквалифицировали за допинг в один день

От спортивной деятельности были отстранены волейболист Павел Мороз (18 месяцев, начиная с 12 ноября 2018 года), баскетболист Павел Метелев (три месяца, начиная с 18 марта 2019 года), тяжелоатлеты Анастасия Немцева (четыре года, начиная с 12 октября 2018 года), Сармат Хасцаев (18 месяцев, начиная с 4 октября 2018 года), Олег Агейчик (четыре года, начиная с 26 декабря 2018 года), лыжник Сергей Корсаков (четыре года, начиная с 4 сентября 2018-го), велосипедистка Татьяна Панина (шесть месяцев, начиная с 17 мая 2018 года).