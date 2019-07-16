Эстонец занял должность директора агентства кибербезопасности ЕС

Прежде чем получивший хорошие рекомендации от руководства ENISA Лепассаар вступит в должность, он должен пройти слушание в Европарламенте. Для этого он предстанет перед комиссией по промышленности, научным исследованиям и энергетике Европарламента 23 июля.

До 1 июня Лепассаар был главой кабинета вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа. До 2014 года он занимал должность директора по делам ЕС при госканцелярии в Эстонии.