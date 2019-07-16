Вт, 16.07.2019
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Эстонец занял должность директора агентства кибербезопасности ЕС

Juhan Lepassaar

ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

В Европейском агентстве по сетевой и информационной безопасности (ENISA) сообщили, что их новым директором стал эстонец Юхан Лепассаар, пишет Postimees.

Прежде чем получивший хорошие рекомендации от руководства ENISA Лепассаар вступит в должность, он должен пройти слушание в Европарламенте. Для этого он предстанет перед комиссией по промышленности, научным исследованиям и энергетике Европарламента 23 июля.

До 1 июня Лепассаар был главой кабинета вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа. До 2014 года он занимал должность директора по делам ЕС при госканцелярии в Эстонии.

ENISA – созданный в 2004 году Европейским союзом агентство, головной офис которого находится в Ираклионе, Греция.

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