Что происходит? В Эстонии сокращают сотни рабочих мест

Во втором квартале года 34 предприятия известили Кассу страхования от безработицы о сокращении 493 человек. В прошлом году в то же время сокращений было меньше, но в итоге за год работу потеряли 740 человек, пишет Postimees.
По сравнению с началом года сейчас ситуация поспокойнее: в первом квартале сообщили о сокращении более 1000 человек, но во втором квартале стало больше предприятий, извещающих о запланированных сокращениях.
Крупные сокращения коснуться швейного предприятия AGN OÜ, которое в апреле сообщило, что сократит 65 человек, то есть весь свой коллектив. Postimees не смог связаться в руководителем фирмы, но руководитель Эстонского союза одежды и текстиля Рута Раннала подтвердила, что AGN прекращает деятельность. В прошлом году доход от продаж фирмы сократился на 33 процента до 1,5 миллиона евро. Вместо дохода в 140 000 евро в 2017 году, фирма свалилась в убытки в размере 106 000 евро.
Второй фирмой, прекращающей деятельность, стал самый крупный и известный в Эстонии мебельный магазин «Дом мебели», который закрывается, поскольку прежняя бизнес-модель себя изжила. Заведующая Домом мебели Андо Рехемаа сказал в начале лета изданию, что слепое следование традициям на хлеб заработать не поможет, а собственники недвижимости, расположенной в замечательном месте, решили сдавать помещение в аренду, поскольку это намного прибыльнее занятий самостоятельным бизнесом.
Также Кассу страхования от безработицы известили о сокращении 17 человек в шведской фирме Handelssbanken, причиной которых стало закрытие балтийских филиалов банка.
И принадлежащая государству логистическая компания Operail сократила в Тапа 24 человека, поскольку прекращает в историческом тапаском депо ремонт вагонов. Руководитель Operail Рауль Тоомсалу объяснил, что это стратегическое решение, поскольку руководство видит, что важно направить больше рабочей силы в более прибыльные коммерческие направления, которым, прежде всего, является строительство вагонов.
О сокращении 65 работников сообщила и Нарвская городская канцелярия. Põhjarannik писала, что больше всего сокращение коснется уборщиц и охранников, поскольку эти услуги в будущем планируется закупать в рамках тендера.
Находящееся в Вильяндимаа деревообрабатывающее предприятие Textuur из-за ухудшения конкурентной ситуации сократит 29 человек. «Мы немного отстали в развитии. Через год сможем открыть более производительные и конкурентоспособные линии»,- сказал руководитель фирмы Арго Йыги. В годовом финансовом отчете предприятия говорится, что хотя доход от продаж вырос на 12 процентов почти до девяти миллионов евро, прибыль упала более чем на 40 процентов – на 470 000 евро.