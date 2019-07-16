В Facebook распространяется старое письмо счастья с ложной информацией

В эстоноязычном и русскоязычном сообществах Facebook вновь набирает популярность письмо счастья об изменении политики конфиденциальности Facebook, которое пересылается доверчивыми пользователями в личных сообщениях и публикуtтся у них на странице.
Такое письмо счастья, содержащее ложную информацию, впервые появилось в соцсети около пяти лет назад и было неграмотно переведено на многие языки мира, пишет Postimees.
Приводим текст письма в оригинальном виде: «Сегодня начинается новое правило Facebook, где они могут использовать ваши фотографии. Это может быть использовано в судебных делах в судебном процессе против вас. Все, что вы когда-либо опубликовали, становится общедоступным с сегодняшнего дня. Даже сообщения, которые были удалены или фотографии запрещены. Это ничего не стоит для простого копирования и вставки, лучше, чем потом сожалеть. Я не даю Facebook или другим лицам, связанным с Facebook, разрешение использовать мои фотографии, информацию, сообщения или сообщения, как в прошлом, так и в будущем. Этим заявлением я уведомляю Facebook, что категорически запрещается разглашать, копировать, распространять или предпринимать какие-либо другие действия против меня на основании этого профиля и/или его содержимого. Содержание этого профиля является частной и конфиденциальной информацией. ПРИМЕЧАНИЕ. Facebook теперь является общедоступной организацией. Все участники должны опубликовать заметку, подобную этой. Если вы предпочитаете, вы можете скопировать и вставьте эту версию. Если вы не опубликуете заявление хотя бы один раз, оно будет молчаливо разрешать использование ваших фотографий, а также информации, содержащейся в обновлениях статуса профиля».
Facebook неоднократно официально заявлял, что поблажек в отношении политики конфиденциальности не будет. Скорее, наоборот, условия пользовательских данных и конфиденциальности только ужесточаются.
Комментарий от представителя Инспекции по защите данных Синье Хейберг:
«На первый взгляд кажется, что это обычное письмо счастья, которое побуждает людей действовать, чтобы предотвратить что-то плохое или добиться хорошего. Хорошо, что в этом письме не требуется перейти по какой-либо ссылке, которая бы активировала вредоносное программное обеспечение. Людям может быть непонятно, чего хотят добиться создатели письма его публикацией. На законном уровне ни один обработчик данных не может в одностороннем порядке изменять доступность опубликованных данных, их статус и правила. Если человек сам ограничил доступ к своим публикациям, сделав их приватными (например, видимыми только списку друзей), то соцсеть не может по своему желанию сделать публикации общедоступными.
Инспекция по защите данных советует пользователем соцсетей время от время знакомиться с условиями защиты данных среды и настройками своего профиля.