В Facebook распространяется старое письмо счастья с ложной информацией

Приводим текст письма в оригинальном виде: «Сегодня начинается новое правило Facebook, где они могут использовать ваши фотографии. Это может быть использовано в судебных делах в судебном процессе против вас. Все, что вы когда-либо опубликовали, становится общедоступным с сегодняшнего дня. Даже сообщения, которые были удалены или фотографии запрещены. Это ничего не стоит для простого копирования и вставки, лучше, чем потом сожалеть. Я не даю Facebook или другим лицам, связанным с Facebook, разрешение использовать мои фотографии, информацию, сообщения или сообщения, как в прошлом, так и в будущем. Этим заявлением я уведомляю Facebook, что категорически запрещается разглашать, копировать, распространять или предпринимать какие-либо другие действия против меня на основании этого профиля и/или его содержимого. Содержание этого профиля является частной и конфиденциальной информацией. ПРИМЕЧАНИЕ. Facebook теперь является общедоступной организацией. Все участники должны опубликовать заметку, подобную этой. Если вы предпочитаете, вы можете скопировать и вставьте эту версию. Если вы не опубликуете заявление хотя бы один раз, оно будет молчаливо разрешать использование ваших фотографий, а также информации, содержащейся в обновлениях статуса профиля».