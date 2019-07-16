Черный дым крематория накрыл Маарду

Жительница города Юлия Попова рассказала: «В середине июня я ехала из Таллинна по улице Кеэмикуте и попала в густое облако вонючего дыма, который стелился от кладбища до большой Maxima. Мы знаем, что наш город постоянно подвергается разнообразным вонючим атакам: со свалки, с нефтехранилища, с коровьих навозных гор и птичьей фабрики в Сахалоо, и даже, хотя уже редко, из Кехра. Стало даже интересно, каким ароматным блюдом угощает наш город своих жителей на сей раз. Я развернулась, и поехала на запах».

Дым, как оказалось, валил из трубы Маардуского крематория. Задавшись вопросом, что можно жечь, извергая такие черные клубы дыма, Юлия сама обратилась в Инспекцию окружающей среды: «Что они таким образом жгут покойников, могло прийти мне в голову в последнюю очередь».

Ответ поступил от руководителя Харьюского бюро инспекции Неэме Касся, который рассказал, что сотрудники охраны окружающей среды отнеслись к информации со всей ответственностью и провели в Маардуском крематории проверку: «В ходе проверки мы обнаружили оборудование для сжигания, при растопке которого используется природный газ. Запечатленный на ваших фото густой дым был обусловлен тем обстоятельством, что на кремацию поступил труп очень крупного человека, что вызвало краткосрочное отключение оборудования, поэтому в какой-то момент не работал дожигатель дымовых газов. Инцидент обсудили на предприятии, и сотрудникам крематория объяснили, что нужно делать, чтобы в дальнейшем избегать подобных внезапных выбросов».

Поскольку на сообщении Юлии в интернете откликнулись и другие жители Маарду, которые также уверяли, что видели черный дым из трубы крематория, и не только в тот день, мы решили выяснить: это вообще нормальная ситуация? Подобных жалоб прежде не поступало, но и крематории обычно посреди городов и спальных районов не строят.

Член правления похоронного бюро Matusebüroo Kristin OÜ, которому принадлежит и Маардуский крематорий, Катрин Ниельсен сказала, что данный случай является исключительным: «Этот процесс кремации вообще применяется крайне редко. К сожалению, мы не можем сообщать деликатные данные о кремации конкретного тела, которые и стали причиной чрезвычайной ситуации».

Поскольку эти подробности уже сообщили в инспекции, Ниельсен объяснила, что работник, который проводил процесс кремации, не следовал инструкциям, поэтому в работе печи возник технический сбой: «Работник дал объяснения как руководству предприятия, так и инспектору по охране окружающей среды, дело расследовано, работнику напомнили о его обязанностях и вынесли предупреждение».

Ниельсен утверждает, что крематорий безопасен для окружающей среды, а черный дым каждый день не валит: «Надеемся, что подобного больше вообще не повторится».

За подробностями мы обратились и в Инспекцию окружающей среды, руководитель службы по связям с общественностью Химот Маран сказал, что в крематориях используют те самые дожигатели дымовых газов, а их работа действительно не представляет угрозы для окружающей среды: «Выделение дыма из трубы - это неизбежное последствие сжигания органических веществ. Выделение особо черного дыма, как уже было отмечено, стало результатом аварии. В целом Маардуский крематорий нельзя считать источником опасности для окружающей среды. Но вы задали и главный вопрос – почему крематорий находится в такой близости к городу, и на него должно ответить самоуправление, в данном случае Маардуская городская управа, в компетенции которой городское планирование, а также выдача разрешений на строительство и деятельность».

Он уточнил, что на крематории в охрану окружающей среды жалуются редко: «В последний раз жалоба поступала в 2017 году, и она не касалась Маарду». А мы, по совету Инспекции окружающей среды, обратились в Маардускую управу с вопросом, почему крематорий разрешили построить и запустить практически в черте города?

Руководитель по связям с общественностью Маардуской мэрии Елена Кацуба сказала: «Услуги погребения усопших маардуское кладбище оказывает людям с 1997 года. В 2011 году на территории кладбища было построено здание, которое первоначально не планировалось под крематорий».

По словам представителя мэрии, после продажи здания, новый собственник решил сделать там крематорий: «Что вполне логично и необходимо кладбищу. До ближайшего жилого дома более одного километра и массовых жалоб на дым до сих пор не поступало».