Вт, 16.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон

Появились новые свидетельства болезни Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз прослушала национальные гимны перед переговорами сидя.

ФОТО: Michael Sohn / AP

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз прослушала национальные гимны перед переговорами сидя. Видео опубликовал в своем Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Известно, что немецкий лидер таким образом провела официальную часть мероприятия вместе с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Протокол изменили из-за предыдущих приступов дрожи Меркель. Впервые регламент поменяли 11 июля во время встречи с датским премьером, напоминает «Лента.ру».

10 июля у Меркель случился приступ дрожи во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это был уже третий подобный инцидент примерно за три недели.

Ангела Меркель и Майя Санду.

ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Первый раз Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Политик объяснила свое состояние обезвоживанием. Второй раз подобное произошло 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Тогда Меркель отказалась от поднесенного стакана воды.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ