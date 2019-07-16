Вне дома: почему бы не забежать на бокал шампанского к авантюристам?
Редакция Rus.Postimees находится на улице Маакри, где не так давно завершилась реконструкция целого квартала и строительство очередного небоскреба. Поэтому дорога на работу лежит как раз мимо витрин новых магазинов и студий, которые заселили первые этажи отреставированного старинного здания: ателье мод, портьеры, мебель, дизайн, стоп: шампанское?
Как правило, шампанское по бокалам продается далеко не везде: в винных картах роскошных ресторанов можно найти даже несколько сортов, но скажите, как часто вы бываете в таких ресторанах, а когда и бываете, говорите ли вы официанту: «А для начала бокальчик шампанского, пожалуйста!» Cava и prosecco, понятно, не в счет. Мы сегодня будем говорить только о шампанском.
Естественно, что в один из вечеров мы зашли, что называется, на огонек - в баре под названием L'Aventure Champagne Bar шла дегустация: судя по публикации в Facebook, предлагалось попробовать три сорта шампанского, а на закуску предлагались даже устрицы!
Откуда вообще взялся этот бар на знакомой до последнего камешка улице? Помещение, пожалуй, даже аскетичное, в скандинавском стиле, с бетонным полом и серыми стенами, но множество бутылок шампанского гостеприимно отражали лучи заходящего солнца, а улыбка стоящей за стойкой бара молодой женщины была искренней и доброжелательной. «Инна Полянская», - представилась она.
Инна Полянская, совладелица заведения, охотно рассказала, что очень любит шампанское. Вот уже несколько лет она мечтала открыть заведение, где можно было бы не столько ужинать или обедать с шампанским, но и просто выпить бокал-другой с какой-нибудь изысканной закуской. И тут звезды, как говорится, сошлись. Два года назад Инна и двое ее старинных приятелей решились на авантюру. На организацию и формальности пошло время, и вот буквально полгода назад они открыли шампань-бар своей мечты!
Бар так и назвали - L'Aventure. Значение этого слова понятно без перевода. Тем более, что оно практически совпадает с лучшим шампанским Les Avantures одного из прославленных домов Champagne Ar Lenoble, который так высоко ценят владельцы заведения.
А началось все в Дюссельдорфе, где каждый год проходит винная выставка ProWein. Там собственники познакомились с лучшими виноделами, принимали участие в дегустациях, завязали личные контакты. Три фактора, на основании которых производился отбор шампанского для будущего бара: рейтинг напитка, собственный вкус и человеческий фактор. Влияние последнего особенно понятно: когда имеешь дело с приятным тебе представителем фирмы или ее собственником, успех гораздо очевиднее, чем когда приходится преодолевать неприязнь. Так были выбраны первые девять домов, шампанское от которых украсили полки шампань-бара на улице Маакри.
Сейчас друзья и совладельцы сами, без посредников, импортируют продукцию четырнадцати домов шампанского. Среди них уже упомянутый Champagne Ar Lenoble, а также Henry Goutorbe и Champagne Salmon, которые мало известны в Эстонии, в этом-то и прелесть.
Да, шампанское считается праздничным напитком и из-за его немаленькой цены, и из-за его тонкого вкуса и аромата. Наслаждаться шампанским на кухне или запивать им дежурное блюдо – нонсенс.
«Понимаете, шампанское – это вовсе не напиток миллионеров! Говорить, что оно доступно только по большим праздникам или три раза в год, не стоит. Можно выпить один бокал, получить удовольствие и от напитка, и от общения и надолго запомнить полученное вкусовое удовольствие. Мы хотим, чтобы наш бар стал таким местом, где можно пообщаться за бокалом. Мы постоянно предлагаем три-четыре сорта. Не надо бояться: если закрывать бутылку правильно и хранить при нужной температуре, напиток сохранит все свои качества», - рассказывает Инна Полянская.
В баре проводят различные мероприятия и дегустации, и это правильно. Публика с удовольствием смотрит, например, как открывает устрицы чемпион мира Анти Лепик, или пробует экспериментальные пирожные, придуманные специально для шампанского, или дискутирует за бокалом на тему, правда ли, что шампанское не сочетается с мясом.
Сейчас в мировом ресторанном бизнесе ломают стереотипы. Например, по словам Инны, в Лондоне есть бар, где шампанское подается с хот-догами. Мы, конечно, здесь, в Таллинне, вряд ли дойдем до такого кощунства, но надеемся, что авантюристы из L'Aventure нас еще удивят.
Сколько сортов шампанского по бокалам подается в ресторанах и барах Таллинна
Ресторан Horisont, гостиница Swissôtel - Charles Heidsieck Brut reserve NV
Устричный бар Nautilus - Ruinart Brut Rose, «Вдова Клико», Moёt&Chandon Grand Vintage
Ресторан «Чайковский», гостиница Telegraf - Laurent Perrier La Cuvee Brut NV, Dom Pérignon Cuvée, Vintage 2009
Комментарий
Михаил Лауранд, управляющий рестораном Stenhus, гостиница Schlössle
Шампанское по бокалам, несомненно, есть в винных картах многих ресторанов. Держать в карте шампанское по бокалам или не держать - это личный выбор каждого заведения и основываться он может как на экономической целесообразности, так и просто из соображений престижа.
К сожалению, в ресторанах сейчас нет такого спроса на шампанское, чтобы оно лилось рекой. Но вышесказанное относится только к обычным классическим ресторанам. Если же мы говорим о шампань-баре или ресторане со спецификой устриц, икры и тому подобного, то там может быть актуальным наличие и десяти сортов шампанского по бокалам.