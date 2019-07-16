Вне дома: почему бы не забежать на бокал шампанского к авантюристам?

Как правило, шампанское по бокалам продается далеко не везде: в винных картах роскошных ресторанов можно найти даже несколько сортов, но скажите, как часто вы бываете в таких ресторанах, а когда и бываете, говорите ли вы официанту: «А для начала бокальчик шампанского, пожалуйста!» Cava и prosecco, понятно, не в счет. Мы сегодня будем говорить только о шампанском.

Бар на улице Маакри. ФОТО: L'Aventure

Естественно, что в один из вечеров мы зашли, что называется, на огонек - в баре под названием L'Aventure Champagne Bar шла дегустация: судя по публикации в Facebook, предлагалось попробовать три сорта шампанского, а на закуску предлагались даже устрицы!

Откуда вообще взялся этот бар на знакомой до последнего камешка улице? Помещение, пожалуй, даже аскетичное, в скандинавском стиле, с бетонным полом и серыми стенами, но множество бутылок шампанского гостеприимно отражали лучи заходящего солнца, а улыбка стоящей за стойкой бара молодой женщины была искренней и доброжелательной. «Инна Полянская», - представилась она.

Инна Полянская - совладелица бара L'Aventure. ФОТО: L'Aventure

Инна Полянская, совладелица заведения, охотно рассказала, что очень любит шампанское. Вот уже несколько лет она мечтала открыть заведение, где можно было бы не столько ужинать или обедать с шампанским, но и просто выпить бокал-другой с какой-нибудь изысканной закуской. И тут звезды, как говорится, сошлись. Два года назад Инна и двое ее старинных приятелей решились на авантюру. На организацию и формальности пошло время, и вот буквально полгода назад они открыли шампань-бар своей мечты!

ФОТО: L'Aventure

Бар так и назвали - L'Aventure. Значение этого слова понятно без перевода. Тем более, что оно практически совпадает с лучшим шампанским Les Avantures одного из прославленных домов Champagne Ar Lenoble, который так высоко ценят владельцы заведения.

А началось все в Дюссельдорфе, где каждый год проходит винная выставка ProWein. Там собственники познакомились с лучшими виноделами, принимали участие в дегустациях, завязали личные контакты. Три фактора, на основании которых производился отбор шампанского для будущего бара: рейтинг напитка, собственный вкус и человеческий фактор. Влияние последнего особенно понятно: когда имеешь дело с приятным тебе представителем фирмы или ее собственником, успех гораздо очевиднее, чем когда приходится преодолевать неприязнь. Так были выбраны первые девять домов, шампанское от которых украсили полки шампань-бара на улице Маакри.

ФОТО: L'Aventure

Сейчас друзья и совладельцы сами, без посредников, импортируют продукцию четырнадцати домов шампанского. Среди них уже упомянутый Champagne Ar Lenoble, а также Henry Goutorbe и Champagne Salmon, которые мало известны в Эстонии, в этом-то и прелесть.

Да, шампанское считается праздничным напитком и из-за его немаленькой цены, и из-за его тонкого вкуса и аромата. Наслаждаться шампанским на кухне или запивать им дежурное блюдо – нонсенс.